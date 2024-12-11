Финляндии и другим соседям России разрешили ограничить предоставление убежища мигрантам

Еврокомиссия поддержала право членов ЕС ограничивать предоставление убежища для лиц, «которые являются объектом управляемой миграции». Это должно помочь бороться с новой «гибридной угрозой» на границе с Россией и Белоруссией, следует из заявления Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении от 11 декабря, «Россия и Белоруссия используют людей как инструмент враждебных действий, игнорируя их уязвимость. Это гибридное оружие используется как политический инструмент для дестабилизации обществ, подрыва единства ЕС и угрозы безопасности и целостности Шенгенской зоны». Комиссия заявила о поддержке государств-членов «в предотвращении использования Россией и Белоруссией европейских ценностей, в частности права на убежище, против самого ЕС».

«В условиях серьезной угрозы безопасности государства могут применять исключительные меры при строгом соблюдении требований законодательства ЕС, в частности пропорциональности и временного характера мер», — говорится в заявлении.

«Мы сделали еще один решительный шаг для поддержки наших передовых государств-членов в борьбе с гибридными угрозами, связанными с неприемлемым использованием миграции как оружия Россией и Белоруссией. Особенно тяжело приходится таким странам, как Финляндия, с ее границей длиной 1340 километров с Россией», — прокомментировала решение президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.