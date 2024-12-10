Плати вперед. Петербург в сотни раз сокращает финансирование ОЭЗ, но ждет авансов из федерального бюджета

Деловой центр на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) Источник: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский







Инвестиции бюджета Петербурга на развитие Особой экономической зоны в 2025 году сократятся почти в 500 раз по сравнению с 2024 годом. Ранее в управляющей компании выражали опасения, что из-за высокой ставки ЦБ поток потенциальных резидентов может иссякнуть. Впрочем, останавливать строительство инфраструктуры город не собирается, рассчитывая на авансовые поступления из федеральной казны.

Бюджетные инвестиции АО «Особая экономическая зона „Санкт-Петербург“» в 2025 году составят 5,8 млн рублей, следует из утвержденного бюджета Северной столицы. Эта сумма на порядки меньше, чем в прошлые годы. Так, в 2024 году на эти цели было заложено почти 2,6 млрд рублей, то есть почти в 500 раз больше. В 2023-м — 562 млн рублей, то есть в 100 раз больше. На плановый 2026-й пока предусмотрено 40,3 млн рублей.

Ранее в управляющей компании ОЭЗ выражали опасения, что из-за высоких кредитных ставок желающих открывать новые производства может поубавиться, и с этой точки зрения снижение объемов финансирования выглядит логичным. Но с другой стороны, власти Петербурга говорят о предстоящем масштабном расширении ОЭЗ. Так, в этом году к действующим площадкам «Новоорловская» и «Нойдорф» присоединились «Парнас» и «Шушары» и город уже заключает договоры с будущими резидентами. Также анонсировано создание пятой территории — «Дыбенко». А значит, делать вывод, что развитие инфраструктуры приостанавливается, по меньшей мере, преждевременно.

Сначала аванс, потом инвестиции

Власти Петербурга хотят ускорить получение средств от Минэкономразвития, которые направляют на развитие ОЭЗ, рассказала в ходе форума «Российский промышленник» глава управляющей компании Тамара Рондалева. Речь идет о субсидии, которую федеральная казна выдает региону в счет ранее понесенных затрат на создание инфраструктуры для резидентов. В 2023 по такому механизму пришло 300 млн рублей, в 2024-м — 2,1 млрд рублей. Они составили львиную долю бюджетной инвестиции на развитие ОЭЗ в последнюю двухлетку.

Эти деньги выделяются за счет уплаченных резидентами ОЭЗ в федеральный бюджет налогов. Но это небыстрый процесс — он занимает порядка трех лет, рассказали «Фонтанке» в управляющей компании. Поэтому в Смольном предлагают внести корректировки в регулирующее выплаты постановление правительства и получать деньги не после того, как их потратил и они принесли отдачу в бюджет, а авансом. «На основании проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, предлагаем предусмотреть максимально возможный аванс от сметной стоимости объекта. Это позволит уменьшить стоимость и сроки строительства», — пояснили в пресс-службе.

Решения пока нет, но остановка заявленной масштабной стройки пока ОЭЗ не грозит: выделенные ранее внушительные средства еще только предстоит пустить в дело. Так, бюджетная инвестиция 2023 года в размере 562 млн рублей упала на счет УК лишь в конце года. А тратила их ОЭЗ уже в 2024-м. В августе был заключен контракт на 94 млн рублей на проектирование инфраструктуры площадки «Парнас», в сентябре — на 588 млн рублей на услуги по технологическому присоединению. Исполняться они будут до мая 2025 года и октября 2026 года соответственно.

2,6 млрд рублей, заложенные в бюджете на 2024 год, поступят на баланс ОЭЗ до конца декабря, рассказывала «Фонтанке» директор управляющей компании Тамара Рондалева. Их направят на развитие площадки «Шушары». Там должен появиться научно-производственный центр беспилотных технологий. Согласно утвержденной программе развития БАС, его создание обойдется городу в те самые 2,6 млрд рублей. Но в самой ОЭЗ подчеркивают, что точная сумма станет известной по итогу проектирования. Контракт на проектирование рассчитывают заключить в 2025 году. Построить НПЦ пока планируется до конца 2026 года. Также в 2025 году завершится проектирование второго инновационного центра в «Новоорловской» и можно будет объявлять конкурс на строительство.

А будут ли резиденты?

Действующие площадки ОЭЗ забиты практически под завязку, хотя время от времени звания резидентов лишают компании, которые не выполняют заявленные планы. Но тесно становится и в новых площадках, которые пока представляют собой чистое поле. «Парнас» уже полностью заполнен — во всяком случае на бумаге. Там должны появиться проекты «Станкостроительного завода „ФОРТ“», «Центра разработок С7» и «Аксиом Электрик». В Шушарах пока заявлен НПЦ для беспилотников. Также, по словам Тамары Рондалевой, там ждут компании, занимающиеся приборостроением и микроэлектроникой.

Впрочем, в последнее время экспертный совет ОЭЗ чаще корректирует прежние проекты, чем утверждает новые. При этом, как правило, объем инвестиций увеличивается, а сроки сдвигаются.

Высокие ставки по банковским кредитам могут затормозить реализацию крупных проектов в ОЭЗ. «При текущей ставке мы видим колоссальный риск проседания в следующие два года. Несмотря на то, что есть льготы, ставка делает невозможной реализацию сложных проектов», — сказала Тамара Рондалева в ходе форума «Российский промышленник» 27 ноября. За мерами государственной поддержки выстроилась большая очередь. «Ожидание промышленной ипотеки было год, сейчас насколько увеличилось — я не знаю», — отметила она.

Сейчас с федеральными властями обсуждаются меры поддержки для крупных инвесторов — «чтобы ускорить реализацию таких сложных проектов, чтобы закончить и запустить их», — подчеркнула Тамара Рондалева. Речь идет о комплексе мер нефинансовой поддержки, уточнили в пресс-службе ОЭЗ. Количество и названия резидентов, которые нуждаются в такой помощи, в управляющей компании не назвали, сославшись на конфиденциальность информации, но отметили, что в большей степени это касается новых резидентов, которые только рассматривают возможность запуска предприятия в ОЭЗ.

Кроме того, в управляющей не исключают, что будут выкупать здания, которые не достроили резиденты — такая возможность предусмотрена федеральным законом. Но на текущий момент резидентов, заявивших о желании продать свои объекты, нет, сообщили в пресс-службе.

Наконец, управляющая компания, по словам Тамары Рондалевой, планирует разработать меры поддержки для иностранных компаний, которые бы стимулировали их приход в ОЭЗ, и делиться технологиями. Что это будут за меры, она не пояснила. Но предложения уже поступают от депутатского корпуса.

Депутат Законодательного собрания и член Наблюдательного совета ОЭЗ Дмитрий Панов считает перспективным использование опыта Белоруссии по привлечению китайских инвесторов. «Изучив опыт белорусско-китайского индустриального парка „Великий Камень“, мы предложили создать на площадке „Шушары“ особой экономической зоны города кластер китайских промышленных предприятий, занимающихся производством высокотехнологичной и инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью», — рассказал он «Фонтанке». По словам парламентария, ряд крупных промышленных инвесторов из Китая готовы рассмотреть возможность развития своих производств на территории Петербурга при обеспечении необходимых преференций.

Еще одной нефинансовой мерой поддержки может стать стать создание технопарков или индустриальных парков в составе ОЭЗ по примеру Москвы и Республики Татарстан. Их резиденты смогут воспользоваться льготами и инфраструктурой экономической зоны, что позволит кратно усилить интерес инновационно-ориентированных инвесторов к возможностям ОЭЗ, отметил Дмитрий Панов.