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Город Бизнес Беглов: «Яндекс», «Ростелеком» и Росатом могут стать резидентами новой ОЭЗ «Дыбенко»

Беглов: «Яндекс», «Ростелеком» и Росатом могут стать резидентами новой ОЭЗ «Дыбенко»

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8 комментариев

Власти Петербурга возрождают проект ИТ-парка, задуманного еще в 2005 году. Он будет реализован в виде новой площадки Особой экономической зоны «Дыбенко».

Как рассказал в интервью ТАСС 26 ноября губернатор Александр Беглов, сейчас власти города рассматривают участок в 27 га для присоединения к ОЭЗ. Приоритетным направлением для новой площадки может стать стать радиоэлектронная, микроэлектронная, робототехническая промышленность, информационные технологии и телекоммуникации. «Планируем сделать упор на реализацию инвестпроектов с сильными центрами исследований и разработок и последующим производством продукции», — сказал губернатор. По словам Беглова, участие в проекте рассматривают такие крупные компании, как «Яндекс», «Ростелеком», Росатом. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича готов обеспечивать кадрами новые предприятия, а также стать партнером для совместных научно-исследовательских работ.

История ИТ-технопарка началась в 2005 году, когда президент РФ Владимир Путин распорядился за счет средств федерального бюджета создать инновационный центр на базе Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Речь шла о квартале между улицами Дыбенко, Крыленко, проспектом Большевиков и границей Ленинградской области. Проект рассчитывали реализовать к 2015 году, но дальше возведения забора не продвинулись. Снова к проекту вернулись в 2020 году.

Ранее сообщалось, что новая площадка ОЭЗ появится по адресу: Невский район, кварталы 6-6А севернее улицы Новоселов. Ее резидентами смогут стать 15 компаний, а их объем инвестиций может достигнуть 12 млрд рублей.

Сейчас ОЭЗ размещается на двух площадках: «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район). В 2023 году к ней были присоединены 154,8 га за счет двух новых площадок — «Парнас» и «Шушары». По словам Александра Беглова, на «Парнасе» разместятся три резидента с заявленным объемом инвестиций более 15,5 млрд рублей. Город уже приступил к проектированию площадки, выделил средства на строительство и технологическое присоединение, сказал губернатор. Бюджетные инвестиции на проектирование площадки «Шушары» были выделены еще в 2023 году.

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Комментарии
8
михаил.ру
1 час
ну разворуют же!!! есть горький опыт
Андрей_спб
49 минут
Вот когда станут, пусть тогда и делает заявления.
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