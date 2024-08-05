В Петербурге появится новая площадка ОЭЗ. Она обойдется бюджету в 12 млрд рублей

Инвестиции в новую площадку особой экономической зоны Петербурга «Дыбенко» могут составить 12 млрд рублей. Об этом 5 августа сообщил ТАСС глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.



Создать новую ОЭЗ планируется на территории кварталов 6–6А севернее улицы Новоселов. Она займет 27 га. До 2035 года туда хотят привлечь около 15 резидентов. Профилем площадки будет радиоэлектронная промышленность.

О том, что в Петербурге может появиться еще одна площадка ОЭЗ, ранее заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас городские власти готовят заявку в Министерство экономического развития РФ.