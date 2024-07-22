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    Смольный потратит на подготовку новой площадки ОЭЗ почти 100 млн рублей

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    Власти Петербурга объявили конкурс на проектирование особой экономической зоны «Парнас». Как следует из материалов портала госзакупок, выполнение работ по инженерным изысканиям и разработка проектной документации обойдутся в 94 млн рублей.

    Победителю предстоит спроектировать внутриплощадочные проезды, КПП, сети водоотведения, электрические сети, водоснабжение, охранные системы, пожарную сигнализацию и освещение. Срок выполнения работ — 275 календарных дней с даты заключения контракта.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля, итоги будут подведены 3 августа.

    В 2024 году в состав особой экономической зоны «Санкт-Петербург» вошли две новые площадки: «Шушары» (127,2 га) и «Парнас» (27,6 га). На новых площадках разместятся до 50 компаний-резидентов с объемом инвестиций более 70 млрд рублей. Работы по проектированию и присоединению начнут в 2024 году. Строительство инфраструктуры запланировано на 2025–2028 годы. По предварительной оценке, для этого потребуется более 15 млрд бюджетных инвестиций.

    Сейчас ОЭЗ размещается на двух участках: «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район).

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