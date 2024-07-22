Смольный потратит на подготовку новой площадки ОЭЗ почти 100 млн рублей

Власти Петербурга объявили конкурс на проектирование особой экономической зоны «Парнас». Как следует из материалов портала госзакупок, выполнение работ по инженерным изысканиям и разработка проектной документации обойдутся в 94 млн рублей.



Победителю предстоит спроектировать внутриплощадочные проезды, КПП, сети водоотведения, электрические сети, водоснабжение, охранные системы, пожарную сигнализацию и освещение. Срок выполнения работ — 275 календарных дней с даты заключения контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля, итоги будут подведены 3 августа.