«ГУП Лендрон». В Петербурге появятся дронопорты и единый оператор беспилотников для нужд города

Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС







Петербург потратит на развитие беспилотных авиационных систем не менее 6,4 млрд рублей до 2030 года. Средства пойдут на создание второго научно-производственного центра, куда наравне с лидерами отрасли зовут стартапы и гаражных умельцев, образовательные программы для школьников и студентов, научные исследования, а также на создание единого оператора, который будет отвечать за использование дронов для городских нужд. Но с реализацией программы, утвержденной в конце прошлого года, Северная столица пока запаздывает.

О планах развития беспилотных технологий в Петербурге губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС, опубликованном 26 ноября. Так, по словам главы города, в Северной столице появится второй научно-производственный центр БАС — на территории площадки «Шушары» Особой экономической зоны.

Помимо производства самих беспилотников власти города видят перспективы в смежных областях — например, выпуске компонентной базы, двигателей, а также программного обеспечения. Также город планирует специализироваться в сфере НИОКР, развивать инфраструктуру эксплуатации БПЛА, готовить обслуживающий персонал, создавать образовательные программы и поставить дроны на службу городу и горожанам.

Точных сроков реализации этих планов глава города не назвал, однако сослался на программу развития БАС в Петербурге. Согласно документу, утвержденному еще в декабре прошлого года, всего до 2030 года планируется выделить 6,4 млрд рублей. Из них 4,7 млрд рублей — средства бюджета Петербурга, 1,1 млрд рублей — федеральные средства, и еще 665 млн рублей — внебюджетные источники.

Второй НПЦ

Самый дорогостоящий проект — анонсированный губернатором НПЦ в ОЭЗ «Шушары», который обойдется в общей сложности в 3,6 млрд рублей. 2,6 млрд рублей на его создание должен выделить город, и еще 1 млрд — федеральный центр на оснащение оборудованием. В частности, там появятся лабораторно-исследовательский центр с испытательными стендами за 341 млн рублей, производственный центр за 324 млн рублей, центр ИТ — за 120 млн рублей, учебный центр за 93,1 млн рублей и центр коллективного пользования — за 135,6 млн рублей. Обеспечение деятельности НПЦ будет дополнительно стоить Петербургу 1,9 млрд рублей.

В программе говорится, что НПЦ в Шушарах должен быть создан в 2024–2025 годах. Но уже очевидно, что власти города немного пересмотрели изначальный план. Так, летом 2024 года был создан НПЦ на базе городского «Технопарка». По словам Александра Беглова, его резидентами стали уже больше 50 компаний. Сейчас на его базе вырабатываются общие подходы и объединяются усилия участников рынка в разработке и прототипировании, пояснил губернатор.

От запуска центра в Шушарах город не отказывается. Он предложит резидентам производственные мощности для разработки и сборки дронов. Причем туда приглашают не только лидеров отрасли, но и студентов со стартапами и «достойно проявивших себя энтузиастов, которые собирают беспилотники для армии, как говорится, в гаражах», подчеркнул Беглов в беседе с ТАСС.

Площадь НТЦ в Шушарах составит 36 тысяч кв. м, рассказала в ходе форума «Российский промышленник» директор ОЭЗ Петербурга Тамара Рондалева. Управляющая компания до конца года рассчитывает получить бюджетную инвестицию на проектирование НПЦ в Шушарах и технологическое присоединение, рассказала она «Фонтанке». Итоговая сумма затрат на строительство будет определена по итогам проектирования. Начать строительство власти города рассчитывают в 2025 году. Запуск НПЦ пока намечен на 2026 год.

Также, согласно программе, до 2030 года в Северной столице должна появиться сеть малых региональных и специализированных НПЦ БАС. Они появятся на базе Военмеха, ЛЭТИ, Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации, Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции. АО «Навигатор» создаст на своей базе один центр и еще один совместно с «Геоскан», НПП «Радар ммс», «Флай Дрон».

Единый оператор

По словам Александра Беглова, в Смольном разрабатывают разные сценарии использования дронов в городских условиях, в том числе для осуществления государственных функций. Примеры таких задач также приведены в программе: например, с помощью беспилотников можно мониторить дорожную обстановку, контролировать движение общественного и водного транспорта, использование платных парковок и фиксировать ДТП, проверять наличие наледи на кровлях и следить за вывозом мусора, проводить кадастровые работы и контролировать использование госимущества и т. д. Согласно документу, к 2030 году дроны должны взять на себя не менее пяти государственных функций и оказывать горожанам и бизнесу не менее 15 услуг.

Предоставлять услуги беспилотной авиации для города будет единый региональный оператор, который должен появиться в 2024 году. Ответственным за это направление назначен подвед комитета по транспорту СПб ГКУ «АВТ». На эти цели он должен получить 107 млн рублей из регионального бюджета и 103 млн из федерального.

Но пока АВТ стало оператором инфраструктуры для беспилотной авиации, рассказали «Фонтанке» в ведомстве. Согласно программе, в качестве дронопортов будут использованы посадочные площадки для вертолетов на базе городских больниц. Создание площадок запланировано на 2025 год, сообщили в АВТ, но точные адреса пока не утверждены. Также учреждение определит маршруты полетов. Правда, чтобы отрабатывать технологию в Петербурге должен быть введен экспериментальный правовой режим (ЭПР).

Кроме того, АВТ отвечает за систему мониторинга использования воздушного пространства, о которой ранее рассказывала «Фонтанка». Сейчас она не может противодействовать недружественным дронам, но, согласно программе, такая функция должна в будущем у нее появиться.

Разработка

Внебюджетные средства в сумме 665 млн рублей будут направлены на разработку и изготовление опытных образцов беспилотников, комплектующих, элементов полезной нагрузки, а также на создание нового и расширение действующего производства БАС, наземной инфраструктуры и систем противодействия их незаконному применению.

В программе отмечается, что НЦМУ «Передовые цифровые технологии» уже разрабатывают малоразмерный турбовинтовой двигатель для беспилотников, а ЦНТИ «Новые производственные технологии» создают цифровую платформу для проектирования БАС.

Научно-исследовательский институт «Вектор» и Военмех работают над созданием устройств, которые помогут беспилотникам в проведении спасательных операций в сложных природно-географических условиях. Проект получил субсидию из федерального бюджета.

Образование

Согласно программе, к 2030 году в Петербурге не менее 50 тысяч человек должны получить образование в сфере беспилотной авиации — как в школах и колледжах, так и в организациях дополнительного детского и профессионального образования. Всего такие программы должны предлагать не менее 100 образовательных организаций.

Также город уже заключил контракт на 2,2 млн рублей с ЛЭТИ на организацию школы, где смогут обучаться не менее 40 молодых исследователей, молодых ученых и менеджеров вузов, научных организаций и предприятий, которые занимаются разработкой и выпуском воздушных беспилотников.

Власти города займутся разработкой типовых образовательных программ, будут устраивать тематические соревнования и создадут систему непрерывной подготовки специалистов по эксплуатации дронов.