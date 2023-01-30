Лети, мой дрон, лети. Кто будет тестировать Uber для беспилотников в небе над Петербургом

Фото: Андрей Огородник/ТАСС Поделиться Поделиться





Минэкономики инициировало запуск в Петербурге экспериментального правового режима для тестирования беспилотных авиационных систем. В пилот зовут логистических гигантов, включая «Почту России», СДЭК, «Яндекс», Ozon и Wildberies. Но у горожан заказать беспилотную доставку пиццы через Госуслуги пока не получится. Где и как будут тестировать дроны, «Фонтанке» рассказал разработчик платформы для управления беспилотниками «Флай дрон» Никита Данилов.



О том, что в Северной столице пройдет первый в России эксперимент по тестированию доставки беспилотниками в условиях городской среды, 30 января сообщили «Ведомости». В тот же день на портале regulation.gov.ru появился проект постановления правительства, который должен запустить специальный правовой режим, необходимый для реализации этой идеи.



По данным издания, Минэкономразвития предполагает начать тестировать беспилотники совсем скоро — во втором квартале 2022 года. Подчеркнем, что пока это планы: сперва документ должен получить необходимые согласования от Минтранса, правительства Петербурга, Росавиации, ФСБ, Ространснадзора, Минпромторга, АНО «Цифровая экономика» и утверждение правительства.



Если проекту дадут зеленый свет, «регулятивная песочница» в небе над Петербургом будет действовать три года. Оператором испытаний станет компания-разработчик цифровой платформы для организации полетов беспилотников «Флай дрон». Также в тестировании примут участие производители беспилотников «Аэромакс», «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н. И. Камова», «Клевер», «Геоскан» и НПО «Алмаз».

Весной 2022 года ООО «Флай Дрон» и НПО «Алмаз» (входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей») подписали соглашение с комитетом по транспорту и комитетом по информатизации и связи Петербурга о реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры, обеспечивающей полеты беспилотных воздушных судов.



Какие дроны будут летать над Петербургом?

В рамках пилотного проекта будут тестироваться беспилотники с максимальной взлетной массой от 150 г до 30 кг и более «для доставки грузов массой от 0,1 до 10 кг и выполнения авиационных работ», следует из проекта постановления.

Как пояснил «Фонтанке» основатель «Флай дрон» Никита Данилов, всего планируется испытать более 10 типов миссий. Заказчиком большей части услуг является правительство Петербурга, которое с помощью дронов сможет следить за работой ЖКХ, линий ЛЭП, дорожной обстановкой и экологической ситуацией. Частные компании после тестирования тоже смогут получить доступ к функционалу, например, вести мониторинг строительства, пояснил он.



Также запланированы эксперименты с доставкой разногабаритных грузов внутри города. «Это не первая задача, но будем активно развивать это направление. Логистика — основной триггер в развитии использования беспилотников», — подчеркнул предприниматель.

«Флай дрон» рассчитывает вовлечь в пилот таких гигантов, как «Почта России», СДЭК, Wildberries, Ozon и «Яндекс», которые в перспективе смогут воспользоваться данным видом услуги. Другие участники проекта — «Аэромакс», «Геоскан» тоже заинтересованы чтобы крупные логистические операторы обратили внимание на их технологические возможности, подчеркнул Никита Данилов.



Зачем нужен Uber для дронов?

По словам Никиты Данилова, «Флай Дрон» выступает в проекте как разработчик платформы, которая упростит коммуникацию между бизнесом, предлагающим услуги беспилотников, их заказчиками и городскими властями, которые должны это согласовывать. Ранее в СМИ система уже получила название Uber для дронов.

Суть экспериментального правового режима в том, чтобы временно смягчить действующие правила и обкатать новую модель, которая кратно ускорит и упростит согласования таких полетов.



Сейчас, чтобы поднять в воздух аппарат от 0,15 до 30 кг, нужно сперва получить разрешение от комитета по транспорту. http://avt.spb.ru/vozdushnyj-transport/razreshenija-na-ispolzovanie-vozdushnogo-prostranstva-nad-sankt-peterb/faq-po-bpla/ Оно выдается в течение месяца после подачи заявления. При принятии решения учитывается позиция силовых ведомств, военных и органов управления воздушным движением. При наличии отрицательного заключения хотя бы одной из сторон разрешение не выдается. Также нужно утвердить план полета за 3–5 дней в одном из подразделений ГК ОрВД.



За несоблюдение правил грозят существенные штрафы — от 30 до 500 тысяч рублей. Можно и вовсе лишится дорогостоящей техники. В случае, если в результате несанкционированной эксплуатации дрона кто-то пострадает, нарушитель рискует оказаться за решеткой. Строгие правила — один из факторов, которые сдерживают использование беспилотной авиации, подчеркивается в пояснительной записке.



«Экспериментальный правовой режим, действительно, дает возможностью юридической апробации новых процедур. Наша задача не просто цифровизовать, а оптимизировать по срокам, сохраняя безопасность. Мы стремимся к тому, чтобы это были часы, а не сутки», — сообщил Никита Данилов.

Как власти Петербурга будут контролировать использование дронов?

Система «Флай дрон» позволит регистрировать, хранить и обрабатывать данные обо всех полетах в выделенной зоне, а также проводить заключение контрактов на работы в цифровом формате. По словам Никиты Данилова, специально для городских властей компания за свой счет создала личные кабинеты для мониторинга и согласования полетов, через которые чиновники смогут получать детализированную информацию по всем планируемым и выполняемым миссиям.

«Комитет по транспорту будет иметь систему мониторинга и систему планирования и наблюдения за полетами беспилотников, что кратно повышает безопасность неба над Петербургом», — подчеркнул он.



Для наблюдения за полетами также будет использоваться система мониторинга воздушного пространства производства НПО «Алмаз», а для метеорологического обеспечения — системы производства компании ИРАМ.

Где будут летать беспилотники?

Экспериментальные полеты будут проходить на высоте до 900 метров в двух зонах в северной и юго-восточной части города. Общая площадь полетной зоны составит более 200 кв. км.

Какие именно локации примут участие в эксперименте, Никита Данилов пообещал сообщить после согласования проекта постановления. Но о полетах в центре города речь пока не идет, подчеркнул основатель «Флай дрон». Более того, эксперименты пройдут «в специально отведенных местах», так что горожане испытаний, скорее всего, даже не заметят. «Безусловно, у людей присутствует определенный закономерный страх перед беспилотниками. Поэтому сначала апробация должна пройти в правильных, технически оборудованных и спокойных районах и только потом где-то в центральных», — отметил предприниматель.



Осенью 2022 года Смольный объявил конкурс на развитие системы, которая будет оберегать его воздушное пространство от непрошеных дронов и позволит вести мониторинг за полетами. Всего проект, стоимостью 94 млн рублей, предполагал размещение 68 станций. Это уже третий этап. В 2019–2021 годах было размещено 14 станций, которые обошлись бюджету в 150 млн рублей. https://www.fontanka.ru/2022/11/26/71847590/ Правда, уже существующие станции размещены в запретных зонах ULP10, ULP11 и ULP12 (покрывают часть Васильевского острова со стрелкой, Петроградскую сторону и центральную часть Петербурга от Невы до Обводного канала), тогда как новые хотели поставить именно на периферии. Согласно сайту госзакупок, конкурс не состоялся — на него не заявился ни один претендент.

В холдинге «Алмаз-Антей», чье подразделение «НПО Алмаз» выигрывало предыдущие конкурсы, не ответили на запрос «Фонтанки». Во «Флай дрон» отмечают, что новый конкурс был не на создание, а на расширение системы. «Система на текущий момент уже эксплуатируется, инфраструктура создана», — подчеркнул Никита Данилов.



Ранее стало известно, что «Алмаз — Антей» также намерен выйти на рынок самих беспилотников. Летом 2022 года Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в ВКО «Алмаз — Антей», завершил работы по созданию многопрофильного легкого БПЛА. Сообщалось, что производить их будут на предприятиях концерна.

Сегодня также появилась информация, что производство дронов может быть развернуто на площадях бывшего торгово-логистического комплекса «Юлмарта» на Муринской дороге. Его на продолжительный срок арендовала компания «Специальный технологический центр» («СТЦ»), которая выпускает беспилотные летательные аппараты «Орлан».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

