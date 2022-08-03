В России создали беспилотник, который развивает скорость до 120 км/ч и может заряжаться от обычной розетки

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры», расположенный в Петербурге и входящий в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», завершает работы по созданию многопрофильного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Производить их планируется на предприятиях концерна — уже выпущены опытные образцы, готовится установочная партия. Новый беспилотник изготовлен из карбона и наполненных полимеров, поэтому имеет высокую прочность и небольшой вес, развивает скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса — 120 км/ч, имея хорошие характеристики по маневренности при низкой себестоимости. При этом аппараты можно эксплуатировать при высоких ветровых нагрузках и отрицательных температурах, отмечают в пресс-службе концерна.



Габариты аппарата — 25 х 25 х 10 см. Дальность канала управления — не менее 5 км, высота полета — до 3 км, протяженность маршрута — до 20 км.

Программное обеспечение беспилотников адаптировано для неопытного пользователя. Отображение видео, управление БПЛА и ввод полетного задания можно выполнять с мобильного телефона, планшета или ноутбука. При этом для самостоятельного полета вне зоны покрытия канала управления с использованием спутниковой информации можно предварительно загрузить маршрут полета. Заряжать эти «беспилотники» можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля.

