В Петербурге создадут систему мониторинга полетов беспилотников, которая упростит доступ дронов в воздушное пространство

НПО «Алмаз» (входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») и ООО «Флай Дрон» (входит в Госкорпорацию «Ростех») подписали соглашение с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга о реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры, обеспечивающей полеты беспилотных воздушных судов.
Проект объединит развернутую функционирующую в городе систему мониторинга полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов (БВС) с городскими сервисами, а также с разрабатываемой цифровой платформой для подачи заявок и получения разрешений на полеты. Реализация данного проекта позволит пользователям «беспилотников» осуществлять легально согласованные и наблюдаемые полеты, а городским властям – в автоматическом режиме верифицировать каждого пользователя воздушного пространства.
Действующая наземная инфраструктура мониторинга полетов над Петербургом обеспечена ПАО «НПО Алмаз» и состоит из программно-аппаратного комплекса центрального диспетчерского пункта системы мониторинга, многопозиционной системы наблюдения и радиолокационно-оптического комплекса. Система способна обнаруживать и сопровождать воздушные объекты на высотах до полутора тысяч метров.
Существующую систему мониторинга к лету 2022 года предполагается дополнить пилотной версией цифровой платформы, разрабатываемой компанией «Флай Дрон». Она позволит внешним пилотам подавать электронный запрос на совершение полета, а также рассматривать подобные запросы. С помощью новой цифровой платформы владельцы дронов смогут не просто совершать «хобби-полеты», а предложить себя в качестве аутентифицированного Госуслугами исполнителя авиационных работ по размещенным в системе заказам с возможностью защищенных расчетов. Таким образом пилоты дронов должны стать более дисциплинированными, а в городе сформируется важный и необходимый рынок профессиональных услуг с использованием БВС.
Цифровая платформа будет включать создание персонифицированных онлайн-сервисов, обеспечивающих быструю регистрацию пользователя, формирование в картографическом сервисе запроса на полет БВС, автоматическое определение инстанции для согласования полета исходя из геопозиции пользователя, а также страхование гражданской ответственности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации. Авторизация в системе будет происходить через портал Госуслуг. Заявку на полет можно будет сформировать с помощью удобного пользовательского интерфейса. Результаты рассмотрения заявок на выдачу разрешений на полеты будут поступать от Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в автоматизированном виде.
Сейчас дроны чаще всего используются для осуществления аэрофотосъемки в целях мониторинга, выполнения замеров, 3D-моделирования рельефа и сооружений. В ближайшей перспективе дроны могут активно использоваться для срочной доставки грузов, одиночных адресных посылок весом до 10 кг. Подобная доставка особо актуальна для регионов с ограниченной транспортной инфраструктурой. Расчетное преимущество доставки грузов БВС по сравнению с наземным транспортом составит 37% по себестоимости и 60% по времени. Но пока в связи с отсутствием интеграции БВС в единое воздушное пространство эксплуатация дронов пока затруднена. Создание пилотной зоны для обеспечения выполнения полетов дронов в небе над Петербургом может заложить основу для расширения легального использования беспилотной авиации в воздушном пространстве Российской Федерации.