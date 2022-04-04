В Петербурге создадут систему мониторинга полетов беспилотников, которая упростит доступ дронов в воздушное пространство

НПО «Алмаз» (входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») и ООО «Флай Дрон» (входит в Госкорпорацию «Ростех») подписали соглашение с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга о реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры, обеспечивающей полеты беспилотных воздушных судов. Проект объединит развернутую функционирующую в городе систему мониторинга полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов (БВС) с городскими сервисами, а также с разрабатываемой цифровой платформой для подачи заявок и получения разрешений на полеты. Реализация данного проекта позволит пользователям «беспилотников» осуществлять легально согласованные и наблюдаемые полеты, а городским властям – в автоматическом режиме верифицировать каждого пользователя воздушного пространства.

Действующая наземная инфраструктура мониторинга полетов над Петербургом обеспечена ПАО «НПО Алмаз» и состоит из программно-аппаратного комплекса центрального диспетчерского пункта системы мониторинга, многопозиционной системы наблюдения и радиолокационно-оптического комплекса. Система способна обнаруживать и сопровождать воздушные объекты на высотах до полутора тысяч метров. Существующую систему мониторинга к лету 2022 года предполагается дополнить пилотной версией цифровой платформы, разрабатываемой компанией «Флай Дрон». Она позволит внешним пилотам подавать электронный запрос на совершение полета, а также рассматривать подобные запросы. С помощью новой цифровой платформы владельцы дронов смогут не просто совершать «хобби-полеты», а предложить себя в качестве аутентифицированного Госуслугами исполнителя авиационных работ по размещенным в системе заказам с возможностью защищенных расчетов. Таким образом пилоты дронов должны стать более дисциплинированными, а в городе сформируется важный и необходимый рынок профессиональных услуг с использованием БВС.

