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    В Петербурге собираются тестировать доставку грузов летающими беспилотниками

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    На территории Петербурга планируется установить экспериментальный правовой режим для испытаний беспилотных авиационных систем (БАС). Минэкономразвития одобрило соответствующее предложение IT-компании «Флай дрон» и производителей беспилотников, сообщают 30 января «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.

    Проект, как пишет издание, может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды. БАС будут тестировать с учетом всевозможных естественных и искусственных препятствий. Ввести экспериментальный режим предполагается совсем скоро, во втором квартале, сроком на три года.

    В Минэкономразвития уточняют, что документ сейчас находится на согласовании с Минтрансом, правительством Санкт-Петербурга, Росавиацией, ФСБ, Ространснадзором, Минпромторгом, АНО «Цифровая экономика».

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