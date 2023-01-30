В Петербурге собираются тестировать доставку грузов летающими беспилотниками

На территории Петербурга планируется установить экспериментальный правовой режим для испытаний беспилотных авиационных систем (БАС). Минэкономразвития одобрило соответствующее предложение IT-компании «Флай дрон» и производителей беспилотников, сообщают 30 января «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.
Проект, как пишет издание, может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды. БАС будут тестировать с учетом всевозможных естественных и искусственных препятствий. Ввести экспериментальный режим предполагается совсем скоро, во втором квартале, сроком на три года.
В Минэкономразвития уточняют, что документ сейчас находится на согласовании с Минтрансом, правительством Санкт-Петербурга, Росавиацией, ФСБ, Ространснадзором, Минпромторгом, АНО «Цифровая экономика».