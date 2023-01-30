«Ъ»: Бывший склад «Юлмарта» в Петербурге могут приспособить для производства беспилотников

Здание бывшего торгово-логистического комплекса «Юлмарта» на Муринской дороге на продолжительный срок арендовала компания «Специальный технологический центр» («СТЦ»), которая выпускает дроны, сообщает «Коммерсантъ» 30 января.
Планы «СТЦ» могут быть связаны со спросом на дроны со стороны Минобороны и других государственных ведомств, считают эксперты. Договор об аренде был заключен на семь лет, а площадь здания на Муринской дороге, 24 составляет 25,1 тыс. кв. м, следует из данных Росреестра, полученных "Коммерсантом". Инвестиции в организацию серийного выпуска корпусов для беспилотников и сборки готовой продукции мощностью около 1 тыс. единиц могут составить порядка 3 млрд рублей.
Бывший комплекс «Юлмарта» включает склад, офис и подсобное помещение, что позволяет организовать на его территории сборочное производство, отмечает в статье "Коммерсанта" руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.
«СТЦ» занимается производством беспилотников «Орлан», а также разрабатывает радиокомплексы и программные продукты, связанные с защитой информации. Выручка компании в 2020 году составила 11,8 млрд рублей, прибыль – 530 млн рублей. Беспилотники, которые выпускает «СТЦ», прежде всего подходят для силовых ведомств, а в коммерческом секторе менее востребованы, считает основатель сервиса для сертификации беспилотников RunAvia Андрей Патраков. По данным СПАРК, в числе его крупных заказчиков — МЧС, региональные управления МВД и Росгвардия.