Редкий дрон долетит до середины Невы. Зачем над Петербургом разворачивают систему слежения за беспилотниками

Фото: Алексей Смышляев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В 2023 году Петербург окружит кольцо из станций, которые будут оберегать его воздушное пространство от непрошеных дронов.

До конца 2023 года над Петербургом развернут систему мониторинга воздушного пространства, следует из данных портала госзакупок. Конкурс на проведение монтажных работ 25 ноября объявило Агентство внешнего транспорта, подведомственное комитету по транспорту. На развертывание 54 приемных и приемо-передающих станций, которые являются элементами системы мониторинга, город готов потратить 94 млн рублей.



Работы — один из этапов проекта, который власти Петербурга реализуют совместно с НПО «Алмаз» (входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей») с 2018 года. Всего проект включает 68 станций, а также программно-аппаратный комплекс мониторинга использования воздушного пространства в центральном диспетчерском пункте и радиолокационный комплекс обнаружения малозаметных целей.

Оборудование «должно обеспечивать непрерывный автоматический мониторинг использования воздушного пространства в административных границах Санкт-Петербурга», — отмечается в документации.



Кто и зачем следит за дронами

В начале 2022 года НПО «Алмаз» и ООО «Флай Дрон» (входит в Госкорпорацию «Ростех») подписали соглашение с комитетом по транспорту и комитетом по информатизации и связи о реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры, обеспечивающей полеты беспилотных воздушных судов (БВС).

Предполагается, что проект объединит уже работающую в городе систему мониторинга с городскими сервисами, а также цифровой платформой для подачи заявок и получения разрешений на полеты. «Это позволит пользователям беспилотников осуществлять легально согласованные и наблюдаемые полеты, а городским властям — в автоматическом режиме верифицировать каждого пользователя воздушного пространства», — сообщал тогда «Алмаз — Антей».



Система сможет обнаруживать и сопровождать объекты на высотах до 1500 метров и фиксировать нарушения/отклонения от действующих требований по использованию воздушного пространства. За счет использования нескольких технологий она будет «видеть» все беспилотники, в том числе и не оборудованные ответчиками. Если они ведут себя как-то не так — информацию оператор передает в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СЗФО Ространснадзора.



Систему мониторинга также планировали дополнить цифровой платформой, разработанной компанией «Флай Дрон». Она позволит внешним пилотам подавать электронный запрос на совершение полета с аутентификацией через «Госуслуги» и получать разрешение от комитета по транспорту. Таким образом, владельцы дронов смогут не просто совершать «хобби-полеты», а предложить себя в качестве исполнителя авиационных работ по размещенным в системе заказам с возможностью защищенных расчетов. В теории, проект поможет сформировать рынок профессиональных услуг с использованием беспилотников.



Как устроена система

По данным портала госзакупок, на создание системы мониторинга за беспилотниками Смольный уже потратил более 150 млн рублей (без учета новой закупки).

Так, в 2019 году Агентство внешнего транспорта провело два конкурса на развертывание 14 наземных станций многопозиционной системы наблюдения, которые осуществляют мониторинг в запретных зонах ULP10, ULP11 и ULP12 (покрывают часть Васильевского острова со стрелкой, Петроградскую сторону и центральную часть Петербурга от Невы до Обводного канала) и оборудование центрального диспетчерского пункта в офисе АВТ на ул. Белинского.



Фото: СПб ГКУ «АВТ» Поделиться Поделиться





В 2021 году систему дополнил радиолокационный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания различных типов воздушных судов, в том числе малоразмерных, малоскоростных и беспилотных. Согласно заданию, он должен давать оценку параметров воздушных судов и передавать ее в центр обработки данных. Объект «прописали» на крыше здания на улице Маршала Говорова.



Теперь дополнительные 54 станции расположатся на периферии города (Горская, Ржевка, Шушары, Левашово, Северная площадь и т. д. ) или за его пределами. Оборудование расположится на базовых станциях «Мегафона». Оператор сотовой связи также предоставляет услуги передачи данных на центральный диспетчерский пункт.



Фото: ПАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛМАЗ» Поделиться Поделиться





Победителем первых трех конкурсов стало ПАО «НПО Алмаз». Оно же выступило разработчиком самого проекта по созданию системы мониторинга.

Холдинг намерен выйти и на рынок самих беспилотников. Летом 2022 года Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в ВКО «Алмаз — Антей», завершил работы по созданию многопрофильного легкого БПЛА. Сообщалось, что производить их будут на предприятиях концерна.



Беспилотные перспективы

С октября 2019 года беспилотные воздушные суда массой от 0,25 до 30 килограммов нужно ставить на учет в Росавиации. В 2021 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в России уже официально зарегистрированы десятки тысяч дронов, которые активно используются для проведения аэрофотосъемок, в аграрном секторе и для других работ.

По данным ГТЛК, в 2021 году объем рынка беспилотных услуг в России составил около 11 млрд рублей, к 2025 году прогнозируется его увеличение до 50 млрд рублей, к 2030 году — до 120 млрд рублей.

Развитию рынка мешают в том числе недостаток правового регулирования и сложные процедуры получения разрешений на полет. Для выработки актуального решения в 2022 году был внедрен экспериментальный правовой режим (ЭПР). Он действует в четырех регионах: Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Тестированием технологий занимается в том числе «Почта России». Господдержку для развития коммерческой эксплуатации дронов в России Росавиация оценивает в 15,7 млрд рублей.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

