Дрон не пролетит. Кто спустит ваш беспилотник с небес на землю

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться







За последние годы рынок обнаружения и противодействия дронам разросся до 30 млрд рублей, в том числе за счет гражданских заказчиков — бизнеса, компаний, управляющих транспортной инфраструктурой и спортивными сооружениями. Если раньше такими устройствами пользовались в основном военные, теперь их вовсю используют крупные предприятия, которые не рады непрошеным гостям. Технологии позволяют «глушить» беспилотники в радиусе 2 км или хотя бы отслеживать их, что и планируют в ближайшем будущем делать власти Петербурга.



В середине мая петербургское Агентство внешнего транспорта заключило контракт с входящим в концерн «Алмаз-Антей» научно-производственным объединением (НПО) «Алмаз» имени академика Расплетина на установку радиолокационного комплекса, который будет следить за воздушным пространством над Петербургом. Стоимость работ составила 103 млн рублей.

«Алмаз» оборудует систему мониторинга радиолокационной станцией, разработанной в 2018 году за 18,5 млн рублей Лианозовским электромеханическим заводом (он тоже входил в «Алмаз-Антей», но на сегодня ликвидирован). Речь идет о распределительном щитке с выключателем и счетчиком, с наконечниками, проводами, трубами и другими деталями. Он должен быть установлен на крыше здания по улице Маршала Говорова.

С помощью системы агентство будет отслеживать передвижения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и воздушных судов (БВС), в том числе дронов и коптеров. В конкурсной документации прописаны даже конкретные марки — комплекс должен распознавать перемещение DJI Mavic, DJI Phantom, беспилотников «Орлан» и Supercam. Учитывая полученные данные, учреждение будет выдавать разрешения на авиационные работы, прыжки с парашютом, подъем аэростатов, использование воздушного пространства в зоне ограничения полетов ULR1 (покрывает город в границах аэродрома Пулково, кроме Кронштадта, Курортного и части Приморского районов) и запретных зонах ULP 10, ULP 11, ULP 12, которые покрывают часть Васильевского острова со стрелкой, остров Петроградской стороны и центральную часть Петербурга от Невы до Обводного канала.



С октября 2019 года БВС массой от 0,25 до 30 килограммов нужно ставить на учет в Росавиации. Перед тем, как это стало обязательным, россияне подали на регистрацию всего около 3 тыс. заявок, что, по словам экспертов РБК, соотносилось лишь с 5% общего количества дронов, находящихся в руках любителей и компаний (52 тыс.). Теперь же, по данным Росавиации на I квартал 2021 года, в официальном реестре зарегистрировано в 10 раз больше беспилотников — около 30 тыс., что на 37% больше, чем годом ранее. 80% заявлений, поданных владельцами таких устройств с начала года, приходятся на физлиц.

По оценке ассоциации «Аэронест», российский рынок беспилотных авиационных систем вырос с 5 — 10 млн в 2006 году до 10,7 млрд рублей в 2020 году. Тем не менее там сетуют, что развитие беспилотной авиации в России идет гораздо медленнее, чем в остальном мире. При этом контроль за беспилотниками хотят еще сильнее ужесточить — их предлагают приравнять к оружию в целях противодействия террористическому применению и следить за их оборотом.



Такая настороженность при упоминании дронов говорит о том, что в стране есть кого и что защищать от любопытных объективов беспилотников, которые могли поднять в небо не только террористы, но и промышленные шпионы или дотошные оппозиционеры. Производится множество систем и устройств, противодействующих непрошеным гостям: это ружья-антидроны, мобильные и стационарные радиолокационные комплексы, модульные системы.

Ведущими игроками рынка антидронов, пожалуй, можно назвать «Ростех» и его структуры — холдинг «Росэлектроника» и концерн «Автоматика». В первый входит петербургский НИИ «Вектор». Он производит стационарный комплекс «Эгида» и недавно разработанный для силовиков мобильный комплекс «Защита». Он умещается в трех переносных кейсах, и развернуть его можно за 30 минут. Аппаратура способна подавить управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от погоды и времени суток, а также разорвать канал связи с пультом управления.

Переносные устройства-антидроны также выпускает группа компаний «Калашников». Ружье REX-1 и его улучшенная модификация REX-2 весят 3 — 4 кг и тоже могут подавить сигнал, получаемый беспилотником, на расстоянии 2 км.



«Интерес к комплексам обнаружения и подавления неуклонно растет, по мере осознания, к каким последствиям может привести дрон в руках преступника или хулигана. Сегодня рынок средств борьбы с БПЛА увеличивается примерно на 2 — 3,5% ежегодно», — сообщили «Фонтанке» в «Росэлектронике». В «Автоматике» отмечают, что за последние годы существенному росту спроса на комплексы противодействия беспилотникам способствовало то, что силовики на законодательном уровне получили право применять такие спецсредства при выполнении заданий.

Рынок антидронов в основном нацелен на предприятия военно-промышленного комплекса, но все больше привлекает гражданских. По экспертной оценке, потребность рынка в таких устройствах составляет около 30 млрд рублей, а объем его «гражданского сегмента» в 2020 году составил порядка 2,6 млрд рублей, подсчитали в «Росэлектронике». По оценке Владимира Клешнина, руководителя по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone, рынок защиты от БПЛА делится на несколько сегментов, объем рынка в каждом из которых составляет сотни миллионов долларов.



«Это в первую очередь гражданские заказчики — предприятия, критическая инфраструктура, спортивные сооружения. Спрос на системы защиты от БПЛА с годами растёт, в первую очередь в гражданском секторе, где не применимы или ограниченно применимы многие из решений, присутствующих сегодня на рынке. Конкуренция в этом секторе рынка с годами также усиливается в связи с тем, что многие игроки выводят или адаптируют свою продукцию для гражданского сектора», — сообщил «Фонтанке» Клешнин.

«Лаборатория Касперского» в 2019 году вышла на этот рынок с проектом Kaspersky Antidrone. Это программно-аппаратный комплекс, который обнаруживает, определяет и классифицирует беспилотники с помощью нейросети и машинного зрения. В начале 2021 года его успешно запустили на Челябинском трубопрокатном заводе, одном из крупнейших в России предприятий металлургической отрасли.

По оценке главы петербургской компании по производству систем обнаружения и подавления коптеров «Дискавери Инжиниринг» Ивана Куджиева, 95% частных клиентов на рынке антидронов — это крупный бизнес. Предприниматель рассказал, что его клиенты приобретают комплексы для защиты от любых проникновений — как для тех, у кого нет злого умысла, так и для противодействия доставке запрещенных средств и устройств, шпионам, в том числе промышленным, и беспилотникам, которые могут использоваться в террористических целях.



Выпускаемый НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника») комплекс «Атака-DBS» главным образом предназначен для защиты гражданских объектов, уязвимость которых может привести к катастрофам — это предприятия по переработке и хранению нефти и газа, крупные транспортные узлы, химическое производство, энергетическое оборудование. Если приоритетом «Росэлектроники» являются промышленные и инфраструктурные объекты, основной заказчик «Автоматики» сейчас — силовые структуры, но в гражданском сегменте разработки концерна используются при защите предприятий топливно-энергетического комплекса.

При этом состоятельному владельцу частного дома защититься от дронов будет непросто. «В частные руки излучающие средства формально не передаются, так как на их применение (на применение радиочастот) необходимо соответствующее разрешение от регулятора», — добавили в «Автоматике».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

