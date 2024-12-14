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Происшествия Каршеринг сбил юного самокатчика на юге Петербурга. Мальчик в больнице с переломом позвонка

Каршеринг сбил юного самокатчика на юге Петербурга. Мальчик в больнице с переломом позвонка

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20 комментариев

Петербуржец на каршеринге не пропустил мобильного пешехода, выехавшего на «зебру» у парка Авиаторов в Московском районе на разрешающий сигнал светофора.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 декабря, авария произошла у дома № 1 на Бассейной улице накануне около восьми часов утра. 13-летний семиклассник, не спешившись, ехал на электросамокате по пешеходному переходу на зелёный. Его сбил каршеринговый Kia Rio под управлением 48-летнего жителя Кировского района города.

Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ушибами и переломом позвонка.

По предварительным данным «Фонтанки», водителя за год четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Авария на Бассейной обернулась для него новым протоколом за дорожное нарушение, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью (12.24 КоАП).

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Комментарии
20
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Подозреваю, что самокатчика не "выехавшего на «зебру»" , а "вылетевшего на «зебру»" .
Slava_Rossii2
58 минут
Самокатчик сам виноват, что нарушил ПДД и попал под машину. Дорогу надо переходить пешком и везти самокат в руках. Ну или, в крайнем случае, ехать со скоростью пешехода.
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