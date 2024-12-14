Каршеринг сбил юного самокатчика на юге Петербурга. Мальчик в больнице с переломом позвонка

Петербуржец на каршеринге не пропустил мобильного пешехода, выехавшего на «зебру» у парка Авиаторов в Московском районе на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 декабря, авария произошла у дома № 1 на Бассейной улице накануне около восьми часов утра. 13-летний семиклассник, не спешившись, ехал на электросамокате по пешеходному переходу на зелёный. Его сбил каршеринговый Kia Rio под управлением 48-летнего жителя Кировского района города.

По предварительным данным «Фонтанки», водителя за год четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Авария на Бассейной обернулась для него новым протоколом за дорожное нарушение, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью (12.24 КоАП).