13-я пенсия: что известно, кому будут давать и когда

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение в 2025 году законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер парламента, депутат от ЛДПР Борис Чернышов. На реализацию задумки понадобилось бы больше 853 млрд рублей в год.

«Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур. Размер выплаты предлагается установить равным сумме ежемесячной пенсии гражданина на момент получения», — отметил в разговоре с РИА Новости Чернышов.

Законопроект с предложением ввести тринадцатую пенсию уже пробовали внести на рассмотрение в 2022 году, но он получил отрицательный отзыв правительства из-за противоречия пенсионному законодательству страны. Кроме этого, при большом запросе на дополнительное финансирование, в проекте не были прописаны источники денежных средств на эти цели.

«Предложенный нами законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — сказал Чернышов.

Предполагается, что все пенсионеры должны получить право на ежегодную выплату ко дню рождения. Ее размер будет равен размеру их обычной пенсии.

Депутат отметил, что актуальность законопроекта обоснована тем, что высокая инфляция ухудшает уровень жизни пенсионеров.

По данным Росстата, на 2024 год общая численность людей, получающих пенсию в России, составляет 41 миллион человек. Эта статистика не учитывает новые регионы России: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Пенсионеров по старости — чуть больше 33 миллионов человек. Средний размер пенсии — 21 тысяча рублей. Выше других выплаты у федеральных и госслужащих — в среднем 34 тысячи рублей.

Если умножить данные Росстата об общей численности пенсионеров (41,075 млн) и среднем размере пенсий (20,78 тыс), можно увидеть необходимый размер финансирования — 853,5 млрд рублей.

Как отнесутся к инициативе в федеральном правительстве и парламенте — покажет время. Депутат Борис Чернышов не стал отвечать на вопросы «Фонтанки» о новом законопроекте.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о программе «Серебряный возраст» в Петербурге. Так, для людей пенсионного возраста организуют досуговые центры с бассейнами и спортплощадками, а также разрабатывают новые льготы — в частности, на походы в музей.