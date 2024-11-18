В Петербурге для пенсионеров построят четыре Серебряных центра с бассейнами

Четыре больших Серебряных центра с бассейнами, спортивными площадками и студиями построят в Петербурге для горожан пенсионного возраста. Реализацию проекта «Серебряный возраст» обсудил губернатор Александр Беглов с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Подробности 18 ноября приводит пресс-служба Смольного.

Проект направлен на повышение доступности медицинской помощи для горожан старшего возраста, а также должен расширить варианты и возможности для досуга и участия в культурной жизни.

В настоящее время для пожилых петербуржцев работают 418 площадок и 18 комплексных центров социального обслуживания населения. Многим необходимо расширение площади, поэтому в рамках проекта построят 18 районных центров и четыре больших городских центра в Приморском и Красногвардейском районах, на границах Невского и Фрунзенского, а также Красносельского и Кировского районов.

В новых центрах разместят водный и спортивно-оздоровительный комплексы, мастерские для творчества, отделения для образования и досуга. Также будут работать врачи и психологи. Услуги центров для пожилых горожан будут полностью бесплатными и без привязки к месту проживания.

Александр Беглов отметил, что средства на реализацию проекта «Серебряный возраст» уже заложены в бюджет города, а сам проект полностью отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», запуск которого анонсировал президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что карты «Серебряный возраст» за полтора месяца оформили более 35 тысяч петербуржцев. К дополнительным ее преимуществам относится возможность посещать музеи города за 1 рубль, а с весны 2025 года на карту будет начисляться 1500 рублей для оплаты билетов в федеральные музеи, такие, как Эрмитаж и Русский музей.