Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 88%
Подробнее
6 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Дом Радио
Нападение на Вадима Евсеева
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Город В Петербурге для пенсионеров построят четыре Серебряных центра с бассейнами

В Петербурге для пенсионеров построят четыре Серебряных центра с бассейнами

1 131
3 комментария

Четыре больших Серебряных центра с бассейнами, спортивными площадками и студиями построят в Петербурге для горожан пенсионного возраста. Реализацию проекта «Серебряный возраст» обсудил губернатор Александр Беглов с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Подробности 18 ноября приводит пресс-служба Смольного.

Проект направлен на повышение доступности медицинской помощи для горожан старшего возраста, а также должен расширить варианты и возможности для досуга и участия в культурной жизни.

В настоящее время для пожилых петербуржцев работают 418 площадок и 18 комплексных центров социального обслуживания населения. Многим необходимо расширение площади, поэтому в рамках проекта построят 18 районных центров и четыре больших городских центра в Приморском и Красногвардейском районах, на границах Невского и Фрунзенского, а также Красносельского и Кировского районов.

В новых центрах разместят водный и спортивно-оздоровительный комплексы, мастерские для творчества, отделения для образования и досуга. Также будут работать врачи и психологи. Услуги центров для пожилых горожан будут полностью бесплатными и без привязки к месту проживания.

Александр Беглов отметил, что средства на реализацию проекта «Серебряный возраст» уже заложены в бюджет города, а сам проект полностью отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», запуск которого анонсировал президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что карты «Серебряный возраст» за полтора месяца оформили более 35 тысяч петербуржцев. К дополнительным ее преимуществам относится возможность посещать музеи города за 1 рубль, а с весны 2025 года на карту будет начисляться 1500 рублей для оплаты билетов в федеральные музеи, такие, как Эрмитаж и Русский музей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Zet
15 минут
в Мариинке половину мест среди старух распространяют...
Гость
20 минут
Экономика в клочья (С) Барак О.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
Новости компаний
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Новости компаний
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18