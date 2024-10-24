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Город Финансы Карты «Серебряный возраст» за полтора месяца оформили более 35 тысяч петербуржцев

Карты «Серебряный возраст» за полтора месяца оформили более 35 тысяч петербуржцев

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Выпуск карт «Серебряный возраст» на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) стартовал 1 сентября 2024 года. Всего в проекте карт участвуют пять банков. За прошедшие полтора месяца только в Сбере количество оформивших карту превысило 35 тыс. человек.

Как сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, в среднем каждую неделю за оформлением такой карты обращаются 5-6 тыс. человек.

Оформить ее могут все жители Санкт-Петербурга старше 60 лет, если это мужчина, и старше 55 — женщины. Если у горожанина уже есть ЕКП, то она будет подключена к программе автоматически.

Проект реализуется в рамках программы «Серебряный возраст» правительства Санкт-Петербурга, направленной на повышение уровня жизни граждан пенсионного и предпенсионного возраста. К дополнительным ее преимуществам относится возможность посещать музеи города за 1 рубль, а с весны 2025 года на карту будет начисляться 1500 рублей для оплаты билетов в федеральные музеи, такие, как Эрмитаж и Русский музей.

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