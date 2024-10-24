Карты «Серебряный возраст» за полтора месяца оформили более 35 тысяч петербуржцев

Выпуск карт «Серебряный возраст» на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) стартовал 1 сентября 2024 года. Всего в проекте карт участвуют пять банков. За прошедшие полтора месяца только в Сбере количество оформивших карту превысило 35 тыс. человек.

Как сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, в среднем каждую неделю за оформлением такой карты обращаются 5-6 тыс. человек.

Оформить ее могут все жители Санкт-Петербурга старше 60 лет, если это мужчина, и старше 55 — женщины. Если у горожанина уже есть ЕКП, то она будет подключена к программе автоматически.