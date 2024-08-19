В Петербурге запустили карту для пенсионеров «Серебряный возраст». Покупать билеты в музеи по ней можно будет бесплатно

Правительство Петербурга запустило новый формат «Единой карты петербуржца» — «Серебряный возраст». Она включает в себя электронный сертификат на покупку билетов в музеи регионального и федерального уровня. Дополнительные привилегии для пенсионеров начнут действовать с 1 сентября. Специальную карту создали в рамках социального проекта «Серебряный возраст». В Петербурге планируют развивать существующую и создавать новую инфраструктуру для активного долголетия. В частности, будут организованы 18 районных «серебряных центров» и четыре общегородских. Там создадут условия для творчества, физкультуры и спорта пожилых петербуржцев. Карту «Серебряный возраст» могут оформить мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Подать заявление на оформление карты «Серебряный возраст» можно в отделении одного из пяти банков — партнеров Единой карты петербуржца: это Сбер, ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк и ПСБ. Для оформления карты понадобятся паспорт и СНИЛС.



С 1 сентября 2024 года у держателей карты появится возможность ходить в городские музеи по стоимости в 1 рубль (на период проведения акции). А с марта 2025 года для пользователей будет доступен электронный сертификат на покупку билетов в музеи регионального уровня и федеральные музеи. Чтобы его подключить, будет необходимо обратиться в городские МФЦ или отделы социальной защиты населения.



Проект «Единая карта петербуржца» был запущен шесть лет назад. Его называют персональным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам города. ЕКП объединяет в себе функционал банковской карты, проездного, идентификационного ключа и электронной подписи. На сегодня она включает в себя девять сервисов: «Мои льготы», «Городской диалог», «Цифровое здравоохранение», «Активность», «Магазин поощрений», «Афиша», «Социальный калькулятор», «Социальный сертификат» и «Гражданский контроль», «Волонтёр» и «Экологический сервис».



Законодательное собрание Петербурга обращалось с предложением придумать «Пушкинскую карту» для пенсионеров к премьер-министру Михаилу Мишустину в марте 2024 года.

