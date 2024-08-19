    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.91eur97.84

    В Петербурге запустили карту для пенсионеров «Серебряный возраст». Покупать билеты в музеи по ней можно будет бесплатно

    3242
    3 комментария

    Правительство Петербурга запустило новый формат «Единой карты петербуржца» — «Серебряный возраст». Она включает в себя электронный сертификат на покупку билетов в музеи регионального и федерального уровня. Дополнительные привилегии для пенсионеров начнут действовать с 1 сентября.

    Специальную карту создали в рамках социального проекта «Серебряный возраст». В Петербурге планируют развивать существующую и создавать новую инфраструктуру для активного долголетия. В частности, будут организованы 18 районных «серебряных центров» и четыре общегородских. Там создадут условия для творчества, физкультуры и спорта пожилых петербуржцев.

    Карту «Серебряный возраст» могут оформить мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Подать заявление на оформление карты «Серебряный возраст» можно в отделении одного из пяти банков — партнеров Единой карты петербуржца: это Сбер, ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк и ПСБ. Для оформления карты понадобятся паспорт и СНИЛС.

    Действующих пользователей ЕКП соответствующих возрастных категорий подключат к сервису «Серебряный возраст» автоматически.


    С 1 сентября 2024 года у держателей карты появится возможность ходить в городские музеи по стоимости в 1 рубль (на период проведения акции). А с марта 2025 года для пользователей будет доступен электронный сертификат на покупку билетов в музеи регионального уровня и федеральные музеи. Чтобы его подключить, будет необходимо обратиться в городские МФЦ или отделы социальной защиты населения.

    Проект «Единая карта петербуржца» был запущен шесть лет назад. Его называют персональным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам города. ЕКП объединяет в себе функционал банковской карты, проездного, идентификационного ключа и электронной подписи. На сегодня она включает в себя девять сервисов: «Мои льготы», «Городской диалог», «Цифровое здравоохранение», «Активность», «Магазин поощрений», «Афиша», «Социальный калькулятор», «Социальный сертификат» и «Гражданский контроль», «Волонтёр» и «Экологический сервис».

    Законодательное собрание Петербурга обращалось с предложением придумать «Пушкинскую карту» для пенсионеров к премьер-министру Михаилу Мишустину в марте 2024 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Серебряный возрастКартаПенсионерПетербургМузеиСертификат
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close