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Город Как появляются груды снега на Дворцовой — объяснили в комитете по благоустройству

Как появляются груды снега на Дворцовой — объяснили в комитете по благоустройству

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3 комментария

В Смольном 14 декабря объяснили, почему на Дворцовой площади появляются груды снега, которые горожане вынуждены перешагивать, чтобы пройти. Ранее «Фонтанка» опубликовала фотографии из заснеженного центра города.

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«Сегодня многие обращают внимание на то, что после прохождения уборочной техники остаются снежные борозды, которые мешают пешеходам. Стоит пояснить, что эти моменты продиктованы технологической необходимостью. Чаще всего это фиксируется во время работы дорожников, когда техника ещё не успела развернуться и подобрать остатки снега. На Дворцовой техника совершает уборку площади по спирали, прокладываются дорожки-радиусы для комфортного перемещения пешеходов», — рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что коммунальные службы города перешли на круглосуточный режим работы из-за циклона «Яра», который принес с собой снегопад.

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Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
18 минут
Есть Законодательная Власть(ТМ), есть Исполнительная Власть(ТМ), а есть Объяснительная Власть(ТМ)! Аналоговвмиренет!(ТМ)
Гость
44 минуты
Потому что за рулем кпэмок незаменимые спецы, ножом вильнуть в сторону чтоб проход был для них это высший пилотаж, освоят только к пенсии.
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