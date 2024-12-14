Как появляются груды снега на Дворцовой — объяснили в комитете по благоустройству

«Сегодня многие обращают внимание на то, что после прохождения уборочной техники остаются снежные борозды, которые мешают пешеходам. Стоит пояснить, что эти моменты продиктованы технологической необходимостью. Чаще всего это фиксируется во время работы дорожников, когда техника ещё не успела развернуться и подобрать остатки снега. На Дворцовой техника совершает уборку площади по спирали, прокладываются дорожки-радиусы для комфортного перемещения пешеходов», — рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству.