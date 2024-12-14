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Афиша Plus Куда пойдем сегодня 8 серий одиночества: на экраны выходит сериал по главной книге Маркеса

8 серий одиночества: на экраны выходит сериал по главной книге Маркеса

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1 комментарий

11 декабря на стриминге «Нетфликс» вышел первый сезон сериала «Сто лет одиночества» по культовому роману колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса. Рассказываем, каким в первых восьми сериях получилось селение Макондо и можно ли в сериале отличить Хосе Аркадио Второго от Аурелиано Хосе.

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Сам Маркес, надо сказать, отказывался продавать права на роман, потому что считал его неэкранизируемым в формате полнометражного фильма. Можно понять: сто лет жизни семейства Буэндиа со всеми их поколениями и драмами в два часа не очень-то вместишь. Вот если б сто часов, говорят, вздыхал Маркес… Но еще до смерти писателя в 2014 году на стримингах расцвели сериалы, и вот они-то идеально подходили.

Прошло пять лет, и в 2019-м наследники Маркеса заключили сделку с «Нетфликс». Правда, условием они поставили, чтобы съемки будущего сериала происходили обязательно в Колумбии, с местными же актерами и на испанском языке. Проблемой это не стало: съемочную группу собрали из 600 колумбийцев, а режиссерское кресло заняла колумбийка Лаура Мора, фаворит фестивалей со своими драмами «Убить Хесуса» и «Короли мира». (Ей, правда, помогал аргентинец Алекс Гарсия Лопес, давний нетфликсовский режиссер, работавший и над «Ведьмаком», и над «Приключениями Сабрины»).

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Посёлок Макондо в натуральную величину возвели 1 100 рабочих. Построили даже не одно поселение, а целых четыре, чтоб показать развитие города с течением времени — из жалкой деревушки с глинобитными хижинами во вполне шикарный белокаменный городок. В колумбийских антикварных магазинах закупили старую мебель, местные мастера специально для съемок изготовили ткани и предметы быта. Пригласили 20 000 статистов, а на главные роли отсмотрели более 10 000 кандидатов. Так вот, доллар за долларом — с огромными нетфликсовскими возможностями сериал запросто стал самым дорогостоящим латиноамериканским кинопроектом.

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Условие наследников пошло на пользу. Колумбия со своим разнообразием природы предоставила сериалу роскошную декорацию, за которую, кстати, приплачивать не пришлось. Влажные сельвы, сухие долины, полные кактусов, головокружительные горы — все сразу задаёт какой-то невообразимый, библейский размах. По долинам и по взгорьям бредет горстка крестьян с соломенными циновками вместо спальников; их возглавляют Хосе Аркадио Буэндиа и его жена Урсула. Они двоюродные брат и сестра; семья была против такого близкородственного брака. Когда Хосе Аркадио убивает на дуэли человека, пара покидает родной город. Посреди болот им суждено основать новое поселение, Макондо. Это не просто уход в новое место, а, натурально, создание новой вселенной. Маркес, и вслед за ним сериал, невзначай сообщают — «мир был так юн, что у многих вещей не было имен». Это уже не просто семейная хроника, а народный эпос: Хосе Аркадио идет в чужую землю, как Авраам или Эней. В движение его привело убийство собрата, как это было у Ромула или Каина. А грех инцеста всегда будет тяготеть над родом Буэндиа, как над семьей Эдипа. Но магический реализм Маркеса идет дальше, воплощая эти страхи: у зачатых во грехе детей к ужасу и позору семьи может оказаться свиной хвостик. Призрак убитого будет являться не только преступнику, но и его семье. В город может прийти небывалая болезнь, заставляющая людей потерять сон, а затем забыть простейшие понятия — что-то вроде метафоры современного общества, растерявшего ценности и покой. В таком случае лишь верный друг, цыган Мелькиадес, способен прийти на помощь, принеся лекарство — даже если для этого ему придется восстать из мертвых. Правда, тот же Мелькиадес воплощает и рок семьи Буэндиа, в своих манускриптах предрекая им те самые сто лет одиночества, которые закончатся страшным вихрем, возвращающим мир в своё изначальное состояние безвидной пустоты.

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Маркес не скупится на все эти чудеса, и сериал вслед за ним последовательно изображает их: здесь с равной подробностью и невозмутимостью изображен латиноамериканский быт столетней давности и страшноватые чудеса, в которые погружено Макондо, и нюансы семейных отношений героев. Хосе Аркадио Буэндиа — упорный, решительный герой, конкистадор, а после еще и алхимик, забывающий посреди своей страсти к познанию даже о семье. Его жена Урсула — под стать ему, стойкая, мудрая, знающая, где быть жестокой и где проявить доброту. Их дети, грубый Хосе Аркадио и задумчивый Аурелиано, как бы делящие качества отца между собою. Эта ниточка поколений ткётся дальше, одни Буэндиа сменяют других, такие разные и в конечном счете такие похожие в своей замкнутости. Как говорит в сериале Аурелиано: «Все, каждый человек в мире одинок. Ничего не изменит знание, кем были твои родители». Жаль, что создателям фильма не пришло в голову дать одним и тем же актерам сыграть нескольких персонажей: вот это было бы по-настоящему завораживающе. Одни и те же Буэндиа приходили бы и уходили со сцены, рассказывая свою бесконечную историю.

Тут и становится понятно, где в сердце шикарного сериала лежит наибольшая проблема. Книга Маркеса не просто рассказывает полуфантастическую семейную сагу и даже не только иносказательно даёт образ истории самого народа. Она превращается в поэму, завораживает своими напевами и своими повторами имён, вводя читателя в некий транс и постепенно открывая какую-то еще большую картину, всемирную, разворачивая перед ним свиток жизни самой вселенной. Как это транслировать в совершенно другой медиум — загадка почище тайн Мелькиадеса. Нашему зрителю это, в общем, должно быть понятно: тут некоторые как раз недавно попробовали в очередной раз снять «Онегина». Или те же «Мертвые души», которые даже в удачной экранизации становятся увлекательной историей похождений плута.

Нетфликсовский сериал, что по нынешним временам, пожалуй, редкость — не пытается переписать сюжет по-новому, теряя оригинал и громоздя нелепости. Зато он впадает в другую крайность, буквалистскую, осторожно кладя томик Маркеса на пьедестал и иллюстрируя его с крайним трепетом, почтительно, побуквенно и очень серьезно. И каким-то образом — при всех красотах природы и декораций, при умелой режиссуре, при отличной игре колумбийских актеров, имена которых российскому зрителю, к сожалению, ничего не скажут — сериал, страшно сказать, начинает напоминать латиноамериканскую же мыльную оперу, хоть и снятую за баснословные деньги…

Идя след в след, невозможно взлететь и передать то вдохновение, которым заражает книга. Когда авторам кажется, что происходящее все еще недостаточно убедительно, они включают закадровый авторский голос, что всегда — определенный знак поражения. Дескать, тут уж, действительно, проще взять и прочитать книгу: «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед…».

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Комментарии
1
Гость
47 минут
Книжка то тягомотина, а все козырные моменты показали в трилике. Про нетфликс этот уже все понятно стало когда они уловку изуродовали.
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