Петербурженка отдала мошенникам 35 миллионов. И это не рекорд

Телефонные проходимцы сорвали куш в Петербурге, почти два месяца названивая на один номер. Пенсионерка отдала им не только свои сбережения, но и накопления супруга.

Заявление о хищении 34,9 миллиона рублей 70-летняя жительница Выборгского района писала в полиции накануне, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 декабря. По данным «Фонтанки», звонить женщине начали в середине октября. За без малого два месяца она успела поговорить с «сотрудниками ФСБ», поездить на заказанных для неё такси и в разных частях города раздать сбережения курьерам. Последнее отдала 11 декабря, когда под диктовку звонившего перевела на незнакомый счёт 390 тысяч рублей.

О кратно меньшем, но не менее болезненном ущербе, накануне заявили ещё две жительницы Петербурга. 73-летней пенсионерке из Купчино беседы якобы с сотрудниками Центробанка и спецслужбы обошлись без малого в 6,2 миллиона рублей. В ноябре женщина перевела на неизвестный счёт сначала накопления, а потом 5,7 миллиона после продажи квартиры. Без денег и жилья, проданного за 6 миллионов рублей, осталась и 70-летняя жительница Выборгского района. О хищении у неё в полицию сообщила племянница. Женщина рассказала, что ответила на звонок неизвестных, которые не стали разыгрывать спектакль и назвались мошенниками, заявив, что обманули её тётю.