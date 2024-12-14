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Происшествия У метро «Международная» — коммунальная авария. На проезжей части появилась река

У метро «Международная» — коммунальная авария. На проезжей части появилась река

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3 комментария

Петербуржцы утром 14 декабря обратили внимание на масштабный разлив холодной воды на пересечении улиц Бухарестской и Белы Куна, вблизи метро «Международная». В Водоканале рассказали, что рабочие решают проблему уже несколько часов.

Первые фотографии очевидцев с рекой холодной воды на проезжей части у «Международной» появились в 8:40. По ситуации на 12:30 авария не устранена — сообщили «Фонтанке» в Водоканале. На горячей линии организации рассказали, что вытекание продолжается. В пресс-службе пояснили, что воду постарались полностью отвести с улицы, но работы продолжаются.

«Поступила заявка на вытекание по адресу: Бухарестская ул. д.74 к.3 лит. А. При обследовании выявлено технологическое нарушение на магистрали диаметром 300 мм. Вся вода полностью отведена в систему водоотведения. Бригада занимается локализацией вытекания», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.

По указанному адресу находится торговый центр на противоположной от метро стороне Бухарестской улицы.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о затоплении горячей водой улицы Маршала Захарова.

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Комментарии
3
282904679
46 минут
Это еще морозов нормальных не было. Как всегда город готов к зиме.
266138465
42 минуты
Интересно, а старые бушные трубы, уложенные вместо новых мошенниками при Матвиенко, так и остались под землёй?
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