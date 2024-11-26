«Приехала реанимация. Слышны крики». Улица Маршала Захарова — в воде и паре

«Возле дома 50, корпус 1, по улице Маршала Захарова прорыв горячей воды, часа в три ночи. От толчка сотряслись полы на 16 этаже. Батареи моментально остыли, воды горячей нет, вся на улице. Уже до перекрестка с Десантников. Парит. В воде видно людей в машине, кто-то спасался на капоте», — рассказывает читатель «Фонтанки». По его словам, приехали две кареты скорой помощи.