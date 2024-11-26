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Происшествия «Приехала реанимация. Слышны крики». Улица Маршала Захарова — в воде и паре

«Приехала реанимация. Слышны крики». Улица Маршала Захарова — в воде и паре

8 470
26 комментариев

Ночью 26 ноября, около 3 часов, на улице Маршала Захарова, 50, прорвало трубу с горячей водой, улицу заволокло паром, сообщают очевидцы и телеграм-канал «Мегаполис».

«Возле дома 50, корпус 1, по улице Маршала Захарова прорыв горячей воды, часа в три ночи. От толчка сотряслись полы на 16 этаже. Батареи моментально остыли, воды горячей нет, вся на улице. Уже до перекрестка с Десантников. Парит. В воде видно людей в машине, кто-то спасался на капоте», — рассказывает читатель «Фонтанки». По его словам, приехали две кареты скорой помощи.

Читательница Алина пишет: «Улица затоплена. Вода перешла на улицу Десантников. Приехала реанимация, ДПС и пожарные. Слышны крики».

В связи с невозможностью проезда по улице Маршала Захарова временно изменены трассы автобусных маршрутов № 83, 87, 111, 142, 160, информирует Организатор перевозок.

Информация о дефекте уточняется.

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Комментарии
27
houspi
53 минуты
Трубы ремонтировать - задача посложнее, чем орешник разводить.
282694747
1 час
Это прорыв!!!!
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