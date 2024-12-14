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Происшествия Tank со шлейфом штрафов превратил каршеринг в груду металла на «Коле». Есть погибшие и пострадавший

Tank со шлейфом штрафов превратил каршеринг в груду металла на «Коле». Есть погибшие и пострадавший

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28 комментариев

Внедорожник врезался в Volkswagen Polo и нырнул в кювет в Волховском районе Ленобласти. Водитель в больнице, двое из легкового автомобиля погибли. В полиции показали, что от него осталось.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 декабря, 39-летний водитель Tank 300 не справился с управлением на 113-м километре трассы «Кола» накануне около десяти часов вечера. Внедорожник выехал на встречную полосу, столкнулся с каршеринговым Polo и съехал в кювет.

34-летний водитель каршеринга и его 45-летний пассажир погибли на месте. По данным «Фонтанки», оба из Бокситогорского района Ленобласти.

За рулём Tank сидел владелец — 39-летний петербуржец из Невского района. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В этом году мужчина успел оплатить 39 штрафов за нарушение ПДД.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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Комментарии
28
282904679
1 час
На этом танке даже постоянного полного привода нет, только подключаемый! Вот и результат, китайский авто в канаве.
Ankor
1 час
Если бы цель ГАИ была безопасность дорожного движения, то рецидивистов давно бы лишали прав. Цель у них - собирать бабки.
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