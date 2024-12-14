В Петербурге завершили реставрацию Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда

За прошедшие годы кирпичная основа композиции разрушилась от воздействия влаги, в восстановлении нуждались и бронзовые элементы. В 2023 году администрация Красногвардейского района обратилась в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) с просьбой согласовать реставрацию. В июле 2024 года специалисты приступили к работам.

В ходе ремонта и реставрации пилоны поэтапно разбирали, что позволило сохранить и отреставрировать все элементы в мастерской. Каждую часть памятника, включая гранитную облицовку, очистили и отремонтировали, бронзовые элементы покрыли патиной и лаком. Для наверший в форме звезд установили новую конструкцию крепления — теперь они не будут поворачиваться от ветра.

«Напоминания о блокаде есть в каждом районе города, и это не только памятники, мемориалы, братские захоронения. Это несмываемая надпись „Эта сторона улицы…“ на фасаде здания на Невском, ДОТ оборонительного рубежа „Ижора“, памятники Зеленого пояса Славы, следы от фашистских снарядов на колоннах Исаакиевского собора. Недавно мы открыли сквер Расула Гамзатова на проспекте Руставели, и там тоже есть напоминание о войне — сохранены надолбы времен блокады. Мы ремонтируем, восстанавливаем памятные знаки, ухаживаем за мемориалами. Это наш долг перед памятью отцов и дедов, перед будущими поколениями, для которых мы храним эту память», — отметил губернатор Александр Беглов.