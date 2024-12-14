В Петербурге завершили реставрацию Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда

В Красногвардейском районе завершилась реставрация Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне — сообщила 14 декабря пресс-служба правительства Петербурга.
Эта композиция в стиле советского неоклассицизма имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Ее установили в 1952 году на территории Ржевки, на пересечении улиц Коммуны и Отечественной.
Предыдущий ремонт пилонов проводили 18 лет назад, тогда их открывали с салютом.
За прошедшие годы кирпичная основа композиции разрушилась от воздействия влаги, в восстановлении нуждались и бронзовые элементы. В 2023 году администрация Красногвардейского района обратилась в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) с просьбой согласовать реставрацию. В июле 2024 года специалисты приступили к работам.
По данным ЕИС «Закупки», проектирование реставрационных работ было проведено за 2,8 млн рублей. А их реализация — за 35 млн рублей.
В ходе ремонта и реставрации пилоны поэтапно разбирали, что позволило сохранить и отреставрировать все элементы в мастерской. Каждую часть памятника, включая гранитную облицовку, очистили и отремонтировали, бронзовые элементы покрыли патиной и лаком. Для наверший в форме звезд установили новую конструкцию крепления — теперь они не будут поворачиваться от ветра.
В годы войны через Ржевку-Пороховые, где сейчас возвышаются Триумфальные пилоны, проходил Ржевский коридор, который продолжался сухопутным участком Дороги Жизни.
«Напоминания о блокаде есть в каждом районе города, и это не только памятники, мемориалы, братские захоронения. Это несмываемая надпись „Эта сторона улицы…“ на фасаде здания на Невском, ДОТ оборонительного рубежа „Ижора“, памятники Зеленого пояса Славы, следы от фашистских снарядов на колоннах Исаакиевского собора. Недавно мы открыли сквер Расула Гамзатова на проспекте Руставели, и там тоже есть напоминание о войне — сохранены надолбы времен блокады. Мы ремонтируем, восстанавливаем памятные знаки, ухаживаем за мемориалами. Это наш долг перед памятью отцов и дедов, перед будущими поколениями, для которых мы храним эту память», — отметил губернатор Александр Беглов.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге хотят благоустроить Ржевский коридор.
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