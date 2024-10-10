Штыки-герои и противотанковые «зубы дракона». Как хотят благоустроить Ржевский коридор в Красногвардейском

Проектировщики 10 октября рассказали, каким предлагают сделать общественное пространство «Ржевский коридор» в Красногвардейском районе у берегов Охты. Оно появится в зеленой зоне через дорогу от предприятия «Ржевка хлеб» и будет посвящено памяти блокады и Дороги жизни.

Схема благоустройства пространства «Ржевский коридор». Источник: Администрация Красногвардейского района Петербурга







«Ржевский коридор» станет частью комплексного благоустройства берегов и окрестностей Охты, которым городские власти занимаются несколько лет. Проекты современного озеленения охватывают Большой и Малый Ильинские сады, сад «Времена года», набережную реки Лубьи, зеленую зону у шоссе Революции.

Зеленое пространство вдоль Ржевской улицы и Горелого ручья будет наполнено символами памяти о Великой Отечественной войне. В годы блокады Ленинграда в этой местности пролегал Ржевский коридор — конечный отрезок Дороги жизни, по которой в город доставляли еду, лекарства и боеприпасы. Этот район активно обстреливал противник. Ржевский коридор начинался у ж/д станции Ржевка, продолжался по Рябовскому шоссе, улице Коммуны, вдоль Ильинского сада и шоссе Революции.

Местность, которую благоустроят Источник: 2Gis







Архивное фото общественных обсуждений благоустройства «Ржевского коридора» Источник: Администрация Красногвардейского района Петербурга







В память о Ржевском коридоре установлены четыре стелы в разных точках Красногвардейского района. Одна из них находится в зоне благоустройства напротив хлебозавода.

По данным сайта Госзакупок, разработкой проекта благоустройства занимается компания «Строительство. Топография. Геодезия. Консалтинг» по контракту на 2,2 миллиона рублей. Представительница компании Татьяна Сергачёва 10 октября рассказала, как сейчас выглядит проект и какие предложения жителей в нем учтены.

В пространстве «Ржевский коридор» хотят организовать площадку для отдыха и мемориальных событий со столбами в виде штыков, символизирующими героев войны. Форма линий плиточного покрытия вокруг будет отсылать к лучам победы и лучам звезд.

Через парковое пространство будет пролегать участок исторической узкоколейной железной дороги, на ней думают установить макет вагонетки военных лет.

«Было пожелание от участников слушаний сохранить узкоколейную железную дорогу. Восстановить ее целиком мы не можем, но есть возможность использовать ее фрагмент в оформлении центральной площади. Было пожелание также установить вагончик на ней. В рамках проекта благоустройства мы не можем это сделать, но можем установить малую архитектурную форму, что будет отдельно обсуждено с КГА», — рассказала Татьяна Сергачёва.

В ответ на пожелания местных жителей в проект добавили символические противотанковые сооружения с разных сторон, больше мест для отдыха, предусмотрели место для биотуалетов.

Часть пространства изначально хотели оформить световыми лучами славы, но после обсуждения с профильной организацией от этого решения отказались.

«Эта территория сложна тем, что большой участок находится в охранной зоне ЛЭП, поэтому для проектирования остаётся относительно небольшой участок. Но мы постарались обыграть. Там, где пришлось отказаться от лучей славы, будет пешеходная дорожка в сторону памятной стелы и импровизированный мост», – отметила Сергачёва.

Вдоль пешеходных дорожек и на центральной площади будут стенды с исторической информацией. На входе предусмотрено место для парковки, достаточное для туристического автобуса.

В ходе благоустройства планируют очистить заболоченную местность у моста, убрать с берегов Горелого ручья сухостой и поросль, засеять вокруг новый газон и укрепить берега.

Пространство будет оснащено современным освещением и видеокамерами. Удобный доступ для людей к нему организовали заранее, организовав новый пешеходный переход к мемориальной стеле.

Завершить проектирование планируют к концу 2024 года, а само благоустройство – в 2025 году.