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Город В Петербурге продемонстрировали благоустройство будущей «Ильинской слободы» вдоль Охты

В Петербурге продемонстрировали благоустройство будущей «Ильинской слободы» вдоль Охты

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5 комментариев

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 30 сентября рассказал о развитии пространства вдоль берегов Охты, которое в будущем объединят в единый садово-парковый ансамбль «Ильинская слобода». Он проверил работы по благоустройству этой территории вместе с главой Красногвардейского района Андреем Хортом.

Будущая «Ильинская слобода» объединит в себе Большой Ильинский сад, Малый Ильинский сад, сад «Времена года», набережную Охты на улице Химиков и набережную реки Лубьи. На этой территории расположены Александровские ворота и погреб Охтинского порохового завода — памятники архитектуры, построенные в начале XIX века.

Благоустройство этих общественных пространств началось еще в 2018 году и, как ожидается, будет завершено в 2026-м.

30 сентября вице-губернатор Разумишкин проверил готовность нового сквера на улице Петра Смородина (между железной дорогой и советскими домами), обустройство набережной Охты у Александровских ворот, продолжение сада «Времена года» (сам он был открыт в 2023 году) и состояние местности в целом.

«Вдоль Охты разместили детские площадки с песочными экскаваторами, скалодром и даже смотровую вышку. Кроме Александровских ворот, другим интересным объектом нового участка набережной является пороховой погреб Охтинского порохового завода 1805 года постройки. При благоустройстве специалисты приняли решение его сохранить и привели в порядок. Студенты Политехнического университета предложили создать в погребе инсталляцию с диорамой порохового завода и установить модель пушки петровских времён. Идея успешно реализована», — рассказал Разумишкин в своем блоге.

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В рамках комплексного проекта по благоустройству у реки установили шезлонги, перголы с качелями, проложили новые дорожки из булыжника и террасной доски. Одну из детских площадок решили назвать «Госавтоинспекция» и оформить в соответствующей стилистике, поскольку недалеко, на шоссе Революции, находится МРЭО ГИБДД.

В сквере на улице Петра Смородина высадили больше 300 деревьев и 600 кустарников, в том числе смородину. Предварительно здесь заменили верхний болотистый слой почвы на более плотный, очистили пространство от аварийных деревьев и организовали систему дренажа. В результате благоустройства в этой местности появилась прогулочная зона, площадка для выгула собак, спортивная и детская площадки. Открытие сквера на Петра Смородина запланировано на 12 октября, отметил Разумишкин.

«На каждом общественном пространстве особое внимание уделили безопасности: тут уже установлено освещение и системы видеонаблюдения», — рассказал вице-губернатор.

Садово-парковый ансамбль «Ильинская слобода» организуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Смольного на благоустройство в 2024 году. Всего за год были намерены создать и облагородить 69 пространств.

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Комментарии
5
Инкогнито2021
1 час
молодцы
161563662
1 час
Все это похоже на распил денег. Приморский район, Долгоозерная улица, сняли экскаваторами плодородный слой с газонов, теперь завозят грунт, превратив все это в болото. Потом это все замерзнет и будет брошено до следующего лета или осени. Перед этим каждый год на тротуарах меняли асфальт. Прошлый год была похожая ситуация в Мартыновским сквере. Хотя если свернуть за угол на Автобусную улицу или Вербную, уже лет 20 нет ни тротуара ни газонов. Зимой просто убийство.
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