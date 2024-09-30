В Петербурге продемонстрировали благоустройство будущей «Ильинской слободы» вдоль Охты

Источник: телеграм-канал вице-губернатора Евгения Разумишкина







Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 30 сентября рассказал о развитии пространства вдоль берегов Охты, которое в будущем объединят в единый садово-парковый ансамбль «Ильинская слобода». Он проверил работы по благоустройству этой территории вместе с главой Красногвардейского района Андреем Хортом.



Будущая «Ильинская слобода» объединит в себе Большой Ильинский сад, Малый Ильинский сад, сад «Времена года», набережную Охты на улице Химиков и набережную реки Лубьи. На этой территории расположены Александровские ворота и погреб Охтинского порохового завода — памятники архитектуры, построенные в начале XIX века.

Благоустройство этих общественных пространств началось еще в 2018 году и, как ожидается, будет завершено в 2026-м.



30 сентября вице-губернатор Разумишкин проверил готовность нового сквера на улице Петра Смородина (между железной дорогой и советскими домами), обустройство набережной Охты у Александровских ворот, продолжение сада «Времена года» (сам он был открыт в 2023 году) и состояние местности в целом.



«Вдоль Охты разместили детские площадки с песочными экскаваторами, скалодром и даже смотровую вышку. Кроме Александровских ворот, другим интересным объектом нового участка набережной является пороховой погреб Охтинского порохового завода 1805 года постройки. При благоустройстве специалисты приняли решение его сохранить и привели в порядок. Студенты Политехнического университета предложили создать в погребе инсталляцию с диорамой порохового завода и установить модель пушки петровских времён. Идея успешно реализована», — рассказал Разумишкин в своем блоге.



1 из 6 Источник: телеграм-канал вице-губернатора Евгения Разумишкина

В рамках комплексного проекта по благоустройству у реки установили шезлонги, перголы с качелями, проложили новые дорожки из булыжника и террасной доски. Одну из детских площадок решили назвать «Госавтоинспекция» и оформить в соответствующей стилистике, поскольку недалеко, на шоссе Революции, находится МРЭО ГИБДД.



В сквере на улице Петра Смородина высадили больше 300 деревьев и 600 кустарников, в том числе смородину. Предварительно здесь заменили верхний болотистый слой почвы на более плотный, очистили пространство от аварийных деревьев и организовали систему дренажа. В результате благоустройства в этой местности появилась прогулочная зона, площадка для выгула собак, спортивная и детская площадки. Открытие сквера на Петра Смородина запланировано на 12 октября, отметил Разумишкин.



Источник: Формирование комфортной городской среды







«На каждом общественном пространстве особое внимание уделили безопасности: тут уже установлено освещение и системы видеонаблюдения», — рассказал вице-губернатор.



Садово-парковый ансамбль «Ильинская слобода» организуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Смольного на благоустройство в 2024 году. Всего за год были намерены создать и облагородить 69 пространств.

