В Красногвардейском районе обсудили благоустройство реки Охты у шоссе Революции

Администрация Красногвардейского района 9 октября организовала новое обсуждение благоустройства берегов реки Охты рядом с шоссе Революции, 63. Предыдущая встреча проектировщиков с местными жителями была в августе. Теперь, с учетом их предложений, на берегу Охты в этой локации предлагают организовать детские и спортивные площадки, а также зону для рыбаков.

Благоустройство у шоссе Революции, 63 станет частью глобального проекта развития набережной Охты в целом. В этой части города правительство планирует создать садово-парковый ансамбль «Ильинская слобода», который будет включать в себя благоустроенные скверы, сады, набережные Охты и реки Лубья.

Эскизы благоустройства берегов Охты у шоссе Революции. Источник: скриншот публичной презентации ООО «Строительство. Топография. Геодезия. Консалтинг»







Проектированием благоустройства на правом берегу Охты, у шоссе Революции, занимается ООО «Строительство. Топография. Геодезия. Консалтинг» – следует из данных сайта Госзакупок. Стоимость работ компании составила 1,8 миллионов рублей, что вдвое дешевле начальной цены аукциона.

Основой благоустроенного пространства на Революции, 63 станет прогулочная зона у воды с пешеходными дорожками. Вокруг высадят больше деревьев и цветов, максимально сохранив прежнюю растительность.

«Что касается вырубки больших деревьев, этого не будет. Только если кронация у воды. Будет также устраняться мелкий самосев, чтобы был красивый ровный газон. В целом жители могут быть спокойны», – отметил в ходе обсуждения проектировщик Кирилл Маклаков.

Будущая пешеходная зона, выложенная террасной доской из лиственницы, предусматривает островки для сохранения взрослых деревьев, которые уже там растут.

Вокруг предусмотрено современное освещение и установка камер видеонаблюдения.

После первой встречи с жителями, которая была очной (в отличие от второй, которая прошла в формате телеграм-эфира), проектировщики сделали пространство более разнообразным.

«Мы учли озвученные пожелания. Появилась спортивная зона для детей, теннисные столы, две зоны для баскетбола, стритбола. Жители также просили предусмотреть зоны для туалетных кабинок или стационарных туалетов. Мы предусмотрели такую возможность», – рассказал участникам второй, уже онлайн-встречи Кирилл Маклаков.

На берегу предлагают организовать зону отдыха с навесами, способными защитить от дождя, и зону для рыбаков.

Сейчас на территории будущего благоустройства находится заброшенная насосная станция с поземным этажом – и жители поинтересовались в ходе обсуждений, что с ней намерены сделать. Поскольку станция находится в собственности одного из заводов, у которого нет средств ни на ее восстановление, ни на демонтаж, - будущее объекта пока неизвестно.

«Было совещание с участием администрации района по решению судьбы этого участка, на это потребуется время. Памятником станция не является. Понятно, что с ней нужно что-то делать, сейчас там живут бездомные. Может быть, из станции можно сделать мороженицу, кафе. Или демонтировать», – сказал Маклаков.

В обсуждении 9 октября приняли участие 15 горожан. Они предлагали свои варианты для строительства спортивной площадки (под волейбол, футбол), спрашивали, почему решено отказаться от памп-трека. Проектировщики пояснили, что многие идеи реализовать невозможно из-за относительно небольшого размера пространства и коммуникаций под землей. По той же причине на набережной не организуют площадку для выгула собак – этим тоже интересовались жители. Некоторые из новых предложений всё-таки будут рассмотрены предметно.

«Мы запишем вашу просьбу по поводу скалолазного комплекса и рассмотрим возможность его разместить. Но большинство жителей говорит, что нужно побольше места для детей. Можно сделать мультифункциональный лазательный комплекс, не только для скалолазания», — отметил проектировщик.

Многих интересовало: будет ли обеспечен удобный доступ к набережной для жителей ЖК «Охта Хаус», который расположен между улицами Лагоды и Бокситогорской. Сейчас его отделяют от воды старые гаражи, а цивилизованный маршрут к шоссе Революции, 63 пролегает в обход реки.

«Есть проект развития набережной Охты в целом, который подразумевает, чтобы доступ к воде был открыт всем жителям. Наш проект [более локальный и] не учитывает прохода, поскольку мы не можем выходить за границы проектирования, определенные КГА. Будет ли проход в будущем? Да, будет. Как он будет реализован – информации нет», – сказал Кирилл Маклаков.

По данным контракта на проектирование, оно будет завершено к концу декабря 2024 года. Само благоустройство намерены выполнить в 2025-2026 году.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин продемонстрировал благоустройство будущей «Ильинской слободы» вдоль Охты.