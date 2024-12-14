«Хрустальному» мальчику из Петербурга нужна помощь, чтобы встать на ноги

Источник: семейный архив







У Тимоши редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез. Таких, как он, называют «хрустальными» из-за невероятной хрупкости костей. У мальчика постоянно случаются переломы. Больше всего страдают ноги, из-за чего он не может начать ходить. Тимоше можно помочь, сделав операцию, но она стоит огромных денег.

Тимоша Троицкий, 2 года.

Несовершенный остеогенез.

Требуется операция. Не хватает 1 760 676 ₽.

«Тимоша родился с укороченными ручками, деформированными ножками и сломанной ключицей. Таких детей называют „хрустальными“: из-за тяжёлого наследственного заболевания под названием „несовершенный остеогенез“ у сына хрупкие кости, которые могут сломаться от любого неловкого движения.

Сразу после выписки Тимоша получил два перелома плеча, когда я просто перевернула его на живот, а чуть позже сломались оба бедра, хотя мы обращались с сыном так аккуратно, как только могли.

В московской нам сказали, что у Тимоши тяжёлый тип болезни, но комплексная терапия даст ему расти и нормально развиваться. Благодаря читателям Русфонда мы прошли несколько курсов лечения в этой клинике — спасибо всем огромное! Кости сына окрепли, и на время переломы прекратились. Тимоша развивался, стал активно ползать, но когда начал вставать на ноги, переломы возобновились. Левая ножка пострадала сильнее всего: с лета у Тимоши уже третий раз перелом левого бедра, а сейчас ещё и голени.

Из-за постоянных переломов кости ног сильно деформировались, ходить сын не сможет. Врачи настаивают на срочной операции на левой ноге: нужно устранить деформации бедра и голени и установить телескопические стержни. Но нам самим не справиться с оплатой операции, воспитываем троих детей. Снова просим вас о помощи!» Анастасия Троицкая, Санкт-Петербург.

Алексей Рыкунов, руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва):

«У Тимоши несовершенный остеогенез, множественные переломы ног привели к их деформациям. Из-за этого мальчик не может начать ходить, так как при попытке встать возникает новый перелом. Нужно провести коррекцию деформации левого бедра и голени и установить телескопические — растущие вместе с костью — стержни Fassier-Duval. Эта операция необходима, чтобы поставить Тимошу на ноги».

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