Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -8

4 м/c,

сев.

 759мм 73%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Промышленный Петербург
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus НДТ представит современную интерпретацию пьесы Мольера «Мнимый больной»

НДТ представит современную интерпретацию пьесы Мольера «Мнимый больной»

591
Написать комментарий

14 и 15 декабря Небольшой драматический театр (НДТ) представит спектакль, приуроченный к Году Семьи. Режиссер Кирилл Семин, известный своими работами в детских постановках и концертных проектах, обращается к классике, предлагая современную интерпретацию пьесы Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной».

Источник:

Эта постановка — глубокий взгляд на семейные отношения, проблемы в которых остаются актуальными столетия спустя. За роскошными шторами, скрывающими мир господина Аргана, мы увидим жизнь его семьи, где каждый стремится к счастью, но часто делает это, не понимая и не слыша того, кто рядом.

Сергей Уманов, исполняющий главную роль, создает образ мнимого больного, домашнего тирана, чьи заблуждения и капризы становятся источником конфликтов. Однако за внешней строгостью и гневом скрывается глубокая любовь, которую актеры раскрывают через юмор и музыку. В спектакле звучит нежная живая музыка, а женщины дома Аргана создают трогательный оркестр, чтобы утихомирить главу семьи в минуты ярости.

Постановка Семина отличается особым юмором, который, несмотря на традиционно острые темы, пронизан теплотой и добротой. Это история о том, как родные люди, несмотря на все разногласия, продолжают любить друг друга. Они кричат, поют и шепчут, словно говорят на разных языках, но в конце концов находят общий язык. «Мнимый больной» — глубокое исследование человеческих отношений, где смех становится лучшим лекарством от всех недоразумений.

16+

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Новости компаний
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40