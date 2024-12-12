НДТ представит современную интерпретацию пьесы Мольера «Мнимый больной»

14 и 15 декабря Небольшой драматический театр (НДТ) представит спектакль, приуроченный к Году Семьи. Режиссер Кирилл Семин, известный своими работами в детских постановках и концертных проектах, обращается к классике, предлагая современную интерпретацию пьесы Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной».

Источник: Оноре Домье, «Мнимый больной», 1860 г.







Эта постановка — глубокий взгляд на семейные отношения, проблемы в которых остаются актуальными столетия спустя. За роскошными шторами, скрывающими мир господина Аргана, мы увидим жизнь его семьи, где каждый стремится к счастью, но часто делает это, не понимая и не слыша того, кто рядом.

Сергей Уманов, исполняющий главную роль, создает образ мнимого больного, домашнего тирана, чьи заблуждения и капризы становятся источником конфликтов. Однако за внешней строгостью и гневом скрывается глубокая любовь, которую актеры раскрывают через юмор и музыку. В спектакле звучит нежная живая музыка, а женщины дома Аргана создают трогательный оркестр, чтобы утихомирить главу семьи в минуты ярости.

Постановка Семина отличается особым юмором, который, несмотря на традиционно острые темы, пронизан теплотой и добротой. Это история о том, как родные люди, несмотря на все разногласия, продолжают любить друг друга. Они кричат, поют и шепчут, словно говорят на разных языках, но в конце концов находят общий язык. «Мнимый больной» — глубокое исследование человеческих отношений, где смех становится лучшим лекарством от всех недоразумений.