В Орловской области после атаки украинских беспилотников горит топливо

По его словам, атака дронов была массированной и привела к возгоранию топлива на объекте инфраструктуры. Осколки сбитых БПЛА повредили остекление нескольких частных домов.

Клычков отметил, что идет ликвидация последствий случившегося. Число дронов, а также какой именно объект пострадал, губернатор не уточнил.

По данным МЧС Орловской области, в 00:37 возник пожар в поселке Стальной Конь в северном пригороде Орла. В 2022 году там был нанесен удар по нефтебазе.

Губернатор соседней Брянской области Александр Богомаз сообщил, что минувшей ночью были уничтожены семь БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал о ночной атаке беспилотников, которые были уничтожены в нескольких муниципалитетах.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь было уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. По двенадцать БПЛА — над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять — над территорией Орловской области и один — над акваторией Азовского моря.