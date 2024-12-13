Театр на Васильевском расскажет историю семьи Головлевых глазами матери

15 декабря на сцене «ЛОФТ» Театра на Васильевском зрители увидят постановку «Маменька» по мотивам «Господ Головлевых». Премьера театра предваряет 145-летний юбилей романа. Режиссер Олег Сологубов переосмысливает культовый роман М. Е. Салтыкова-Щедрина, смещая акценты повествования. В центре внимания оказывается не Порфирий Головлев, а его мать — властная помещица Арина Петровна.

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Благодаря инсценировке Ярославы Пулинович перед зрителем разворачивается исповедь женщины, стоящей на пороге смерти. В угасающем сознании Арины Петровны причудливо смешиваются эпизоды прошлого и настоящего, а когда-то незыблемые убеждения рассыпаются под тяжестью осознания собственных ошибок.

Режиссерское решение камерного пространства «ЛОФТ» превращает зрителей в невольных свидетелей семейной трагедии, разыгрывающейся в стенах головлевского поместья.

Спектакль исследует природу родительской любви, способной исказиться до неузнаваемости. Через призму воспоминаний героини зритель погружается в историю распада некогда крепкой семьи, где материальное благополучие заменило душевную близость. Режиссер предлагает задуматься о цене, которую платит человек за одержимость властью и богатством, о последствиях родительского деспотизма и о том, возможно ли примирение с собственной совестью на закате жизни.

«Маменька» — спектакль о разрушительной силе собственничества, о горьком прозрении и запоздалом раскаянии, благодаря чему история семьи Головлевых звучит удивительно современно.