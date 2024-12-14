В Южной Корее парламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю

Парламент Южной Кореи 14 декабря поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю — сообщило агентство «Ренхап». Сделать это удалось со второй попытки: в первый раз голосование провалилось из-за бойкота правящей партии .

Как отмечает « Ренхап », сейчас консервативная партия «Гражданская сила» приняла участие в голосовании, хоть и не стала поддерживать импичмент президента. Таким образом был достигнут кворум и за импичмент проголосовали 204 депутата.

Импичмент инициировала демократическая партия «Тобуро». Во время первой попытки 7 декабря в голосовании приняли участие 195 депутатов из 300, что было недостаточно для этой процедуры.

Президент Юн Сок Ёль вступил в открытое противостояние с частью политических сил в Южной Корее, объявив 3 декабря военное положение . Он объяснял это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы» и «защитить конституционный порядок». Симпатии к Северной Корее приписывают в том числе политическим силам, имеющим влияние в парламенте.

Парламент Южной Кореи отменил военное положение в тот же день, когда оно было объявлено. Президент вынужден был извиниться, но протестующие и политики уже требовали импичмента.