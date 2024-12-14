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Общество В Южной Корее парламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю

В Южной Корее парламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю

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15 комментариев

Парламент Южной Кореи 14 декабря поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю — сообщило агентство «Ренхап». Сделать это удалось со второй попытки: в первый раз голосование провалилось из-за бойкота правящей партии.

Как отмечает «Ренхап», сейчас консервативная партия «Гражданская сила» приняла участие в голосовании, хоть и не стала поддерживать импичмент президента. Таким образом был достигнут кворум и за импичмент проголосовали 204 депутата.

Импичмент инициировала демократическая партия «Тобуро». Во время первой попытки 7 декабря в голосовании приняли участие 195 депутатов из 300, что было недостаточно для этой процедуры.

Президент Юн Сок Ёль вступил в открытое противостояние с частью политических сил в Южной Корее, объявив 3 декабря военное положение. Он объяснял это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы» и «защитить конституционный порядок». Симпатии к Северной Корее приписывают в том числе политическим силам, имеющим влияние в парламенте.

Парламент Южной Кореи отменил военное положение в тот же день, когда оно было объявлено. Президент вынужден был извиниться, но протестующие и политики уже требовали импичмента.

«Фонтанка» подробно обсуждала события в Южной Корее с профессором Университета Кукмин в Сеуле Андреем Ланьковым.

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Комментарии
15
Вангуювсем
1 час
Именно поэтому за то время, пока Россия "вставала с колен" в позу ра ком, Южная Корея стала одной из ведущих экономик мира
Slava_Rossii2
56 минут
А у нас проголосуют?
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