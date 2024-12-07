Голосование по импичменту президента Кореи провалилось

Законопроект о процедуре судебного обвинения Юн Сок Ёля был вынесен на голосование на пленарном заседании Национальной ассамблеи вместе с законопроектом об особом преследовании г-жи Ким. По Ким голосовали в первую очередь, и когда до кворума не добрали двух голосов, большинство депутатов от Партии народной власти встали и покинули пленарный зал, так что предложение об импичменте выслушал только один представитель правящей партии. Возвращение еще двух членов Партии народной власти на заседание не спасло ситуацию — число голосующих членов не достигло 200, или более двух третей зарегистрированных членов.