Южнокорейский спецназ пошел на штурм парламента

Войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предпринимают попытку штурма здания Национального собрания республики. В результате наблюдаются стычки вооруженных сил с гражданами. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Yonhap.
Как передает агентство, в настоящее время южнокорейский спецназ штурмует здание парламента страны, на крышу которого садятся вертолёты. При этом люди, собравшиеся у входа, включая депутатов, не пропускают отряд военных в главное здание парламента.
Несмотря на то, что между вооруженными силами и гражданами вспыхивают драки, войскам все же удается сдерживать от проникновения в парламент.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) передают, что сейчас в Республике Корея может находиться около 5,3 тыс. россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии.
«На данный момент, на 18:00 3 декабря, просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют», — отмечают в АТОР.
Напомним, 3 декабря в Южной Корее заблокировали здание Национального собрания на вход и выход после объявления президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения. Читайте в материале «Фонтанки», что происходит в республике.
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