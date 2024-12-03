Южнокорейский спецназ пошел на штурм парламента

Как передает агентство, в настоящее время южнокорейский спецназ штурмует здание парламента страны, на крышу которого садятся вертолёты. При этом люди, собравшиеся у входа, включая депутатов, не пропускают отряд военных в главное здание парламента.



Несмотря на то, что между вооруженными силами и гражданами вспыхивают драки, войскам все же удается сдерживать от проникновения в парламент.



В Ассоциации туроператоров России (АТОР) передают, что сейчас в Республике Корея может находиться около 5,3 тыс. россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии.



«На данный момент, на 18:00 3 декабря, просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют», — отмечают в АТОР.



Напомним, 3 декабря в Южной Корее заблокировали здание Национального собрания на вход и выход после объявления президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения. Читайте в материале «Фонтанки», что происходит в республике.