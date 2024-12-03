Контроль СМИ, блокировка парламента, недовольство партий: реакции на объявление военного положения в Южной Корее

В Южной Корее заблокировали здание Национального собрания на вход и выход после объявления президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения. Об этом сообщает местное новостное агентство Yonhap News во вторник, 3 декабря.

Сразу после заявления президента министерство обороны распорядилось провести совещание командиров и назначило командующего военным положением. Кроме того, министр обороны приказал армии быть в состоянии повышенной готовности.

В связи с военным положением в стране запрещаются национальные собрания, местные советы и деятельность политических партий. Все нарушители указа будут арестованы без ордера. К тому же командование берет под свой контроль все средства массовой информации, передает Newsis.

Оппозиция не согласна с решением президента Юн Сок Ёля. Глава Демократической партии Ли Джэ Мён созвал законодателей в Национальную ассамблею, чтобы обсудить происходящее. Он назвал объявление военного положения «неконституционным» и «идущим против народа».

«Президент Юн объявил чрезвычайное военное положение без причин… Танки, бронетехника и солдаты с ружьями и мечами скоро будут контролировать страну», — сказал глава демократов.

Ли также призвал жителей страны приходить к зданию парламента, чтобы защитить «последний бастион демократии». «С этого момента президент Юн больше не является президентом Республики Корея», — добавил Ли Джэ Мён.

Решение президента страны также осудил представитель партии «Сила народа» Хан Дон Хун. Политик отметил, что о грядущем объявлении военного положения его партия не знала.

«Мы должны защищать либеральную демократию. Вместе с народом мы должны предотвратить ошибочное объявление военного положения и защитить либеральную демократию», — заявил представитель «Силы народа».

Как сообщает Yonhap News, большинство чиновников не знали об объявлении в стране военного положения. Многие из них не понимают, как действовать. Так, в органах управления образованием гадают, должны ли учащиеся идти в школу 4 декабря или нет. По словам одного из госслужащих министерства, сейчас этот вопрос решается.

Напомним, что президент Южной Кореи неожиданно для всех вечером 3 декабря объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль в обращении к нации.

Также глава государства отметил, что на данный момент существует угроза со стороны Демократической партии в отношении госпорядка в стране. Он говорил о «подрыве законных государственных институтов» и «подготовке восстания».