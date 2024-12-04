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Власть Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

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11 комментариев

Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в стране, пишет Yonhap.

Ведущая оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» потребовала отставки президента Юн Сок Ёля после его решения объявить военное положение, сообщило агентство Kyodo. В противном случае «Тобуро» грозит Юн Сок Ёлю процедурой импичмента. Согласно Конституции Республики Корея, для импичмента необходимы голоса двух третей депутатов. На выборах, прошедших в апреле 2024 года, оппозиция буквально разгромила правящую партию. Правящая партия контролирует в 300-местном парламенте 108 мест, «Тобуро» принадлежит 170 мандатов.

Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. Парламент Южной Кореи выступил за отмену военного положения в стране, правительство согласилось, и через несколько часов после ввода военное положение было отменено.

RT напоминает судьбу других лидеров Южной Кореи:

  • Ли Сын Ман (1948—1960) — свергнут на фоне массовых протестов;

  • Юн Бо Сон (1960—1962) — смещён в результате военного переворота;

  • Пак Чон Хи (1962—1979) — убит директором Центрального разведывательного управления республики;

  • Чхве Гю Ха (1979—1980) — смещён в результате военного переворота;

  • Чон Ду Хван (1981—1988) — обвинён в коррупции, ушёл в отставку;

  • Ро Дэ У (1988—1993) — осуждён на 17 лет тюрьмы после отставки;

  • Ким Ён Сам (1993—1998) — попал под арест при президентстве Пак Чон Хи (№ 3 в списке), а на посту добился осуждения двух своих предшественников;

  • Ким Дэ Чжун (1998—2003) — сидел в тюрьме при президентстве Пак Чон Хи и был приговорён к смертной казни во время правления Чон Ду Хвана (№ 5), но позднее был помилован;

  • Но Му Хён (2003—2008) — покончил жизнь самоубийством в связи с коррупционным скандалом;

  • Ли Мён Бак (2008—2013) — после окончания президентского срока был приговорён к 17 годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве и хищении;

  • Пак Кын Хе (2013—2016) — объявлен импичмент, арестована по обвинению во взяточничестве.

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Южная Корея Военное положение
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Комментарии
12
Cashmare
1 час
весело у них там. сунь свой вчай что-то не поделил с высунь су хим, замутили переворот, всех победил сам суй вчай. пройдет пара лет, вылезет какой-нибудь за сунь сам, и опять по кругу
Zet
2 часа
то ли дело в Пхеньяне - там военное положение уже 70 лет...
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