Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

Ли Сын Ман (1948—1960) — свергнут на фоне массовых протестов;

Юн Бо Сон (1960—1962) — смещён в результате военного переворота;

Пак Чон Хи (1962—1979) — убит директором Центрального разведывательного управления республики;

Чхве Гю Ха (1979—1980) — смещён в результате военного переворота;

Чон Ду Хван (1981—1988) — обвинён в коррупции, ушёл в отставку;

Ро Дэ У (1988—1993) — осуждён на 17 лет тюрьмы после отставки;

Ким Ён Сам (1993—1998) — попал под арест при президентстве Пак Чон Хи (№ 3 в списке), а на посту добился осуждения двух своих предшественников;

Ким Дэ Чжун (1998—2003) — сидел в тюрьме при президентстве Пак Чон Хи и был приговорён к смертной казни во время правления Чон Ду Хвана (№ 5), но позднее был помилован;

Но Му Хён (2003—2008) — покончил жизнь самоубийством в связи с коррупционным скандалом;

Ли Мён Бак (2008—2013) — после окончания президентского срока был приговорён к 17 годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве и хищении;