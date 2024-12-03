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Политика Общество В парламенте Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения

В парламенте Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения

2 798
29 комментариев

Парламент Южной Кореи принял решение отменить военное положение в стране, введенное президентом республики Юн Сок Ёлем. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает телеканал YTN.

Спикер парламента У Вон Сик объявил, что все 190 присутствующих депутатов поддержали отмену военного положения. При этом общее количество депутатов в парламенте составляет 300 человек.

Как передает Yonhap, в соответствии с конституцией республики военное положение может быть отменено при наличии поддержки такого решения большинством депутатов парламента. После принятия резолюции объявление о введении военного положения теряет силу.

Напомним, что президент Южной Кореи неожиданно для всех вечером 3 декабря объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Читайте в материале «Фонтанки», что происходит в республике.

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Южная Корея Военное положение Парламент
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Комментарии
29
Znatok78
1 час
Вот это я понимаю демократия!
Lom
1 час
Я так понимаю это только начало сериала
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