В парламенте Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения

Парламент Южной Кореи принял решение отменить военное положение в стране, введенное президентом республики Юн Сок Ёлем. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает телеканал YTN.



Спикер парламента У Вон Сик объявил, что все 190 присутствующих депутатов поддержали отмену военного положения. При этом общее количество депутатов в парламенте составляет 300 человек.



Как передает Yonhap, в соответствии с конституцией республики военное положение может быть отменено при наличии поддержки такого решения большинством депутатов парламента. После принятия резолюции объявление о введении военного положения теряет силу.



Напомним, что президент Южной Кореи неожиданно для всех вечером 3 декабря объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Читайте в материале «Фонтанки», что происходит в республике.