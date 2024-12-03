Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения, введенного президентом республики Юн Сок Ёлем. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Yonhap.



Как передает агентство, южнокорейское правительство одобрило предложение об отмене военного положения в стране спустя шесть часов после того, как о нем объявил президент республики.



При этом командование военным положением было расформировано, а военнослужащие, которые привлекались к обеспечению особого режима в стране, возвратились в пункты своего постоянного расположения.



Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал он в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Однако оппозиция сумела войти в него. В результате парламент Южной Кореи выступил за отмену военное положение в стране. Позже и сам президент республики Юн Сок Ёль согласился с тем, что необходимо отменить военное положение.