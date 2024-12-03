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Политика Общество Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

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5 комментариев

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отменить военное положение в стране. Об этом вечером во вторник сообщает Bloomberg.

Юн Сок Ёль заявил, что повиновался решению парламента, в котором оппозиционная «Демократическая партия» проголосовала против его решения о введении военного положения. Он объявил об этом в прямом эфире из президентской канцелярии Юнсан, и добавил, что «войска, развернутые в связи с военным положением, были отведены».

Было созвано заседание кабинета министров, но ввиду раннего утра кворум еще не был собран, и военное положение будет отменено, как только он соберется.

Ранее в Минобороны Южной Кореи заявили, что военное положение будет действовать до указа президента о его отмене.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал он в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Однако оппозиция сумела войти в него и организовать голосование за отмену ЧП.

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Южная Корея Президент Военное положение
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Комментарии
5
Сила в Правде!!
16 минут
ничего не понял что это было.
274963524
2 минуты
тут переворот точно
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