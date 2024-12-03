Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Юн Сок Ёль заявил, что повиновался решению парламента, в котором оппозиционная «Демократическая партия» проголосовала против его решения о введении военного положения. Он объявил об этом в прямом эфире из президентской канцелярии Юнсан, и добавил, что «войска, развернутые в связи с военным положением, были отведены».

Было созвано заседание кабинета министров, но ввиду раннего утра кворум еще не был собран, и военное положение будет отменено, как только он соберется.

Ранее в Минобороны Южной Кореи заявили , что военное положение будет действовать до указа президента о его отмене.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал он в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Однако оппозиция сумела войти в него и организовать голосование за отмену ЧП.