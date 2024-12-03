Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Новый владелец Four Seasons
Копим на будущее
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Политика В Минобороны Южной Кореи заявили, что военное положение будет действовать до указа президента о его отмене

В Минобороны Южной Кореи заявили, что военное положение будет действовать до указа президента о его отмене

1 542
12 комментариев

В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что военное положение в стране будет действовать до указа президента о его отмене. Комментарий военного ведомства передает издание YTN.

Лидер оппозиции призвал полицию и военных не подчиняться «незаконным» приказам. В настоящее время доступ в канцелярию президента Южной Кореи ограничен, передает YTN. Президент Юн Сок Ёль пока никак не комментировал решение парламента, который несколько часов назад проголосовал за отмену объявленного им военного положения.

В парламенте назвали действия военных, заблокировавших здание парламента по приказу президента, незаконными, и сообщили, что если они продолжат в том же духе, это будет сочтено военным мятежом.

Согласно конституции страны президент обязан отменить военное положение после того, как за это проголосовал парламент.

Неподчинение президента парламенту будет считаться преступлением, заявил председатель оппозиционной партии «Возродим Корею», бывший министр юстиции Чо Гук. Он также добавил, что действия главы страны отвечают всем необходимым условиям для инициирования импичмента.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена была застигнута врасплох событиями в Южной Корее. Байден, который в настоящее время находится с визитом в Анголе, пока не прокомментировал напрямую заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о введении военного положения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле называют «тревожной» ситуацию в Южной Корее и внимательно за ней наблюдают.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал он в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Однако оппозиция сумела войти в него и организовать голосование за отмену ЧП.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Минобороны Южная Корея Военное положение
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
282694747
1 час
Представить такое у нас -это было бы в край интересно!!!Какие там на фиг фильмы про заливную рыбу!!!
Slava_Rossii2
1 час
Решение Парламента важнее указа Президента. Ибо Парламент представляет интересы народа, а Президент только глава исполнительной власти, которая должна работать в интересах народа.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05