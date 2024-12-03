В Минобороны Южной Кореи заявили, что военное положение будет действовать до указа президента о его отмене

В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что военное положение в стране будет действовать до указа президента о его отмене. Комментарий военного ведомства передает издание YTN.

Лидер оппозиции призвал полицию и военных не подчиняться «незаконным» приказам. В настоящее время доступ в канцелярию президента Южной Кореи ограничен, передает YTN. Президент Юн Сок Ёль пока никак не комментировал решение парламента, который несколько часов назад проголосовал за отмену объявленного им военного положения.

В парламенте назвали действия военных, заблокировавших здание парламента по приказу президента, незаконными, и сообщили, что если они продолжат в том же духе, это будет сочтено военным мятежом.

Согласно конституции страны президент обязан отменить военное положение после того, как за это проголосовал парламент.

Неподчинение президента парламенту будет считаться преступлением, заявил председатель оппозиционной партии «Возродим Корею», бывший министр юстиции Чо Гук. Он также добавил , что действия главы страны отвечают всем необходимым условиям для инициирования импичмента.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена была застигнута врасплох событиями в Южной Корее. Байден, который в настоящее время находится с визитом в Анголе, пока не прокомментировал напрямую заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о введении военного положения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле называют «тревожной» ситуацию в Южной Корее и внимательно за ней наблюдают.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал он в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Однако оппозиция сумела войти в него и организовать голосование за отмену ЧП.