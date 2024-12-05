Что происходит в Южной Корее? Полиция начала расследование в отношении президента

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля, который на этой неделе ввел и отменил военное положение в республике. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает Yonhap .

Заняться расследованием поручили Национальному управлению расследований Республики Корея, куда оппозиционные депутаты, а также группа активистов уже подали официальное заявление с обвинением в государственной измене против президента Юн Сок Ёля, уже бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су, курировавшего военное положение в стране, а также министра внутренних дел Ли Сан Мина. Кроме того, депутаты выдвинули обвинения в госизмене против главы государства, обратившись в различные правоохранительные структуры, включая прокуратуру и антикоррупционное управление.