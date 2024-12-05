Что происходит в Южной Корее? Полиция начала расследование в отношении президента

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля, который на этой неделе ввел и отменил военное положение в республике. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает Yonhap.
Заняться расследованием поручили Национальному управлению расследований Республики Корея, куда оппозиционные депутаты, а также группа активистов уже подали официальное заявление с обвинением в государственной измене против президента Юн Сок Ёля, уже бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су, курировавшего военное положение в стране, а также министра внутренних дел Ли Сан Мина. Кроме того, депутаты выдвинули обвинения в госизмене против главы государства, обратившись в различные правоохранительные структуры, включая прокуратуру и антикоррупционное управление.
Между тем прокуратура, по данным агентства, наложила запрет на выезд из страны экс-министру обороны Ким Ён Хёна, который предложил президенту ввести режим военного положения на фоне «усиливающегося политического тупика». Ранее президент принял отставку министра обороны, на место которого назначили посла страны в Саудовской Аравии. Начальник штаба армии Пак Ан Су, в свою очередь, также заявил о готовности уйти в отставку.
Демократическая партия «Тобуро», обладающая большинством мест в Национальном собрании Южной Кореи, планирует организовать голосование по вопросу о возбуждении процедуры импичмента президента 7 декабря. Ходатайство об отставке главы государства подписали 190 оппозиционных депутатов и один независимый законодатель. При этом инициативу не поддержал ни один депутат от правящей партии, сообщает Yonhap.
Напомним, президент Южной Кореи неожиданно для всех вечером 3 декабря объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. В результате правительство страны проголосовало за отмену военного положения, а руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку.
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