Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения, но народ все равно требует импичмента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед корейским народом за объявление военного положения, 7 декабря пишет Voakorea.
С публичным обращением он выступил утром и отметил, что объявление военного положения было вызвано «отчаянием президента, который в конечном итоге несет ответственность за государственные дела». Глава государства подчеркнул, что сожалеет о случившемся, что он не избежит юридической и политической ответственности в связи с произошедшим, и пообещал, что не будет вводить его вновь.
После публичных извинений президента премьер-министр Хан Док Су и лидер Партии народной власти Хан Дон Хун провели экстренную встречу, которая продолжалась 80 минут, передает Khan. Издание отмечает, что Демократическая партия Кореи ее раскритиковала и назвала «политическим шоу». Главный представитель демократов Чо Сын Рэ заявил, что «встреча между ними не имеет особого значения. Он также добавил, что члены Партии народной власти настаивают на необходимости импичмента и отставки президента, и, по его мнению, это должно произойти сейчас.
С призывом к увольнению и аресту президента Юн Сок Ёля выступили 2518 кинематографистов и 77 организаций, сообщает корейское издание Safetimes.
Представители киноиндустрии подчеркнули, что отстранение главы государства от исполнения обязанностей послужит преодолению хаотичной ситуации и падения статуса Республики Кореи.
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