Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения, но народ все равно требует импичмента

С публичным обращением он выступил утром и отметил, что объявление военного положения было вызвано «отчаянием президента, который в конечном итоге несет ответственность за государственные дела». Глава государства подчеркнул, что сожалеет о случившемся, что он не избежит юридической и политической ответственности в связи с произошедшим, и пообещал, что не будет вводить его вновь.