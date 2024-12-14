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Общество Бизнес «Долго приносила стабильный минус». В Петербурге закрывается магазин «Листва»

«Долго приносила стабильный минус». В Петербурге закрывается магазин «Листва»

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2 комментария

Книжный магазин «Листва», известный среди патриотически настроенных горожан, объявил о своем закрытии в Петербурге с 1 января 2025 года. Эту информацию подтвердило издательство «Черная сотня», для которого это одна из точек продаж.

«Часть команды отправляется в наш защищенный от ядерного удара бункер на территории ДНР, часть захотела уйти в скит», — сказано в шутливом заявлении «Листвы».

«Чёрная сотня» также опубликовала заявление, в котором пояснила, что точка в Петербурге продолжит некоторое время работать как пункт самовывоза книг. Возможен переезд с Литейного, 33 на другой адрес.

«Питерская Листва нуждается в перезагрузке. Мы обязательно вернёмся, но пока не будем обещать, когда», — сказано в заявлении.

Организатор мероприятий в «Листве» Савва Федосеев рассказал «Фонтанке», что решение о закрытии было принято издательством после переговоров с командой «Листвы».

«Мы еще размышляем над будущим. Знаете, как в фильме „Особенности национальной рыбалки“. Думаете, что умерла Россия? И шиш показывает. Примерно такой шиш мы обязательно всем покажем, потому что уже наши оппоненты радуются, как будто бы это их победа. Хотя это очень осмысленное решение, ни в коем случае не паническое или критическое, из-за того, что у нас какие-то финансовые проблемы — нет. Дело не в этом, мы идем к некому концептуальному изменению», — поделился Федосеев с «Фонтанкой».

Представители «Чёрной сотни» не стали раскрывать в общении с журналистом данные о финансовой отчетности «Листвы» за последние два года, однако подтвердили, что причина закрытия в том числе экономическая.

«Дела действительно в последнее время шли не очень, но исключительно из-за того, что руководство служит на СВО и бизнес-система устарела, формат себя изжил. Не можем сказать, что аудитории или посещаемости стало меньше, просто модель стала неокупаемая и очень долго приносила стабильный минус. Мы планируем полностью пересобрать бизнес-модель и команду и запуститься заново, как будем готовы», — рассказали «Фонтанке» в «Чёрной сотне».

По данным системы «Спарк», сайт «Чёрной сотни» атрибутируется ИП Дмитрий Бастраков. На него же зарегистрировано нижегородское ООО «Мининская сотня» — издательство с выручкой в 3 млн рублей и прибылью в 85 тысяч.

Книги «Чёрной сотни» продаются также в магазине «Листва» в Москве, в «Зелёнке» в Ростове-на-Дону, организована доставка на Донбасс.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в петербургской «Листве» проводили лекции экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).

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Комментарии
2
posvol
3 минуты
Неужели патриотизм так плохо продается?! Странно
Заливщик голосовых планок
14 минут
Ой! Такое начинание и без грантов?!! Не может быть!
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