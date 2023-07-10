Главное — маневры. Зачем в Петербурге попытались сорвать лекцию о Пригожине

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Экс-министру обороны ДНР Игорю (Гиркину) Стрелкову пришлось уйти в подполье, чтобы встретиться в Петербурге с тридцатью поклонниками. В создании нужной атмосферы были задействованы: один автозак Росгвардии, один кинолог, одна собака, четыре полицейских машины и чертова дюжина силовиков.



За последние семь лет Стрелков, он же Гиркин выступал в Петербурге столь часто, что это само по себе перестало быть событием. Предыдущий раз он собирал аншлаг в той же «Листве» в январе 2023-го.



Книжная лавка «Листва» на Литейном проспекте принадлежит издательству «Черная сотня», в самом названии которого содержится указание на правый характер сподвижников. Себя считают обществом патриотов. На регулярной основе здесь проходят «встречи с читателями». Военкор Владлен Татарский приходил сюда за несколько часов до взорванной на Университетской набережной бомбы. Бывала в «Листве» и Дарья Дугина. Весной здесь выступал самый известный (между путчем 1991-го и маршем Пригожина 2023-го) мятежник — полковник Квачков.



Как правило, рядовые встречи в «Листве» проводятся за счет довольно символических пожертвований в «пользу русской армии». На лекцию со Стрелковым, где темой был заявлен мятеж «ЧВК Вагнер», количество билетов ограничили двадцатью, а цену увеличили 8 раз, до 4000 рублей. Часть денег, подчеркивают организаторы, предполагалось потратить «на охрану», остальные — на нужды фронта. С учетом ограниченного количества мест речь идет о сумме меньше 100 тысяч рублей. Уже после встречи «Листва» заявила, что на фронт отправят все вырученные средства.



Так совпало, что сразу после анонса Стрелкова полиция начала проявлять интерес к людям из «Листвы». Точнее — к одному человеку, организатору мероприятий магазина, члена правого движения «Общество.Будущее» Савве Федосееву. Первый раз его задержали из-за уличного конфликта, который он сам назвал бытовым. Федосеева отпустили тогда без протокола. Во время второго задержания, буквально за два дня до лекции, в информационное поле были вброшены националистические мотивы, полиция сообщила, что предотвратила массовую драку, а Федосеева снова отпустили, после беседы с сотрудниками Центра Э.



За день до лекции Стрелкова полицейские пришли уже в саму «Листву» и вручили «черносотенцам» предостережение о недопустимости несогласованного собрания людей. В документе была указана ст. 20.2.2 КоАП РФ, ссылка на то, что мероприятия численностью менее 50 человек согласования не требуют, впечатления на стражей порядка не произвела.



По итогам полицейского визита «Листва» сделала заявление: «Мы уважаем закон и любим порядок. Именно поэтому встреча с Игорем Стрелковым в любом случае состоится». Исходя из последовавших событий можно сделать вывод, что законных оснований для силового разгона действительно не было.

9 июля полицейские пришли в «Листву» за полтора часа до начала лекции. И попросили всех присутствующих покинуть помещение, так как поступило сообщение о минировании. Кинолога с собакой ждали два часа. Они ехали из областного Янино, найти специалистов поближе — не было никакой возможности.



Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— А в Санкт-Петербурге кинологов нет?

— Без понятия, — меланхолично ответствовал полицейский, ограждающий проход к магазину.

Работников магазина выгнали сначала со двора, а потом и за появившуюся перед входной аркой оградительную ленту. В бар за той же самой лентой при этом пускали свободно.

К магазину на Литейном приехали четыре полицейских машины и автозак Росгвардии. Во дворе и на улице корреспондент «Фонтанки» насчитал 13 силовиков. Из руководства приехал только ответственный от ГУ МВД Центрального района. Не самый высокий уровень, явно демонстрирующий, что происходит что-то совершенно рядовое. Интересно, что среди зевак были замечены оперативники ФСБ — из Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. По информации «Фонтанки», в полицейском мероприятии они задействованы не были. К «Листве» их привело простое и человеческое любопытство.



Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тем временем «разминирование» «Листвы» все больше походило на обыск. Ассортимент книжного магазина полицейские изучали уже без кинолога — тот вместе с собакой уехал в свое Янино. По словам сотрудников лавки, силовики «отрубили» камеры, а внутрь не пускали в том числе адвоката. Официальных комментариев и объяснений со стороны полиции не последовало и на следующий день, 10 июля.



О новой локации участников проинформировали по телефону. Свое помещение предоставило петербургское отделение партии «Другая Россия Э.В. Лимонова». Федосеев рассказал «Фонтанке», что заранее подготовили запасной план. Ни один слушатель, как утверждают в «Листве», не отказался — приехали все. Аудитория в итоге даже увеличилась до 30 человек. На входе охрана досмотрела рюкзаки и сумки. Всех присутствующих попросили воздержаться от публикации фотографий до конца мероприятия и добавили, что адвокат, если вдруг прибудет полиция, присутствует.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На лекцию Стрелков прибыл ровно к восьми часам. Пошутил, что жена просила уложиться в 15 минут. Лекция обошлась без откровений: экс-министр обороны сразу сказал, что практически обо всем уже писал в своем телеграм-канале, а информация у него не инсайдерская, «основанная на собственном анализе». Минут сорок он говорил непосредственно о мятеже, потом два с лишним часа отвечал на вопросы. Если вы хоть немного следите за тем, что обычно говорит и пишет Стрелков, основные тезисы, вероятно, угадаете без труда.



На протяжении всего вечера атмосфера была напряженной. Звук проезжающих мимо машин заставлял прислушиваться — не едут ли гости. Стрелков иронизировал, что, «если даст бог», доживет до 53. Разошлись уже после одиннадцати, сделав на прощание памятную фотокарточку. С имперским, конечно же, флагом.

