Стрелков провел тайную лекцию в Петербурге. Говорили о мятеже Пригожина

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) все-таки провел в Петербурге обещанную лекцию о мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На встрече присутствовали около 30 человек.
Место проведения мероприятия организаторы держали в строжайшем секрете, сообщает корреспондент «Фонтанки» 9 июля. Перед встречей один из устроителей, сторонник правого движения «Общество.Будущее» Савва Федосеев сообщил, что Стрелков был готов выступать «практически в любых условиях». Темой выступления был заявлен вооруженный мятеж 24 июня.
Как рассказал Федосеев «Фонтанке», к проблеме с проведением лекции они были готовы изначально, «пусть и не в таких масштабах». «Это был запасной план», — объяснил он.
Ранее лекцию Стрелкова планировали провести в книжной лавке «Листва» на Литейном проспекте, 33. Накануне мероприятия туда пришла полиция и предостерегла организаторов его лекции о недопустимости действий, которые могут привести к преступлению, правонарушению или антиобщественному поведению, такие риски правоохранители увидели в связи с проведением мероприятия.
В воскресенье, 9 июля, за два часа до обозначенного в анонсе времени начала лекции вход в магазин оцепили из-за сообщения о минировании, персонал эвакуировали. Проверка продолжалась несколько часов и в какой-то момент больше стала походить на обыск, чем на осмотр на предмет возможной бомбы.