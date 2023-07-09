    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, сев

    765мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.69eur99.82

    Стрелков провел тайную лекцию в Петербурге. Говорили о мятеже Пригожина

    3738
    26 комментариев
    «Фонтанка.ру»
    «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) все-таки провел в Петербурге обещанную лекцию о мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На встрече присутствовали около 30 человек.

    Место проведения мероприятия организаторы держали в строжайшем секрете, сообщает корреспондент «Фонтанки» 9 июля. Перед встречей один из устроителей, сторонник правого движения «Общество.Будущее» Савва Федосеев сообщил, что Стрелков был готов выступать «практически в любых условиях». Темой выступления был заявлен вооруженный мятеж 24 июня.

    «Фонтанка.ру»
    «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказал Федосеев «Фонтанке», к проблеме с проведением лекции они были готовы изначально, «пусть и не в таких масштабах». «Это был запасной план», — объяснил он.

    «Фонтанка.ру»
    «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее лекцию Стрелкова планировали провести в книжной лавке «Листва» на Литейном проспекте, 33. Накануне мероприятия туда пришла полиция и предостерегла организаторов его лекции о недопустимости действий, которые могут привести к преступлению, правонарушению или антиобщественному поведению, такие риски правоохранители увидели в связи с проведением мероприятия.

    В воскресенье, 9 июля, за два часа до обозначенного в анонсе времени начала лекции вход в магазин оцепили из-за сообщения о минировании, персонал эвакуировали. Проверка продолжалась несколько часов и в какой-то момент больше стала походить на обыск, чем на осмотр на предмет возможной бомбы.

    «Фонтанка.ру»
    «Фонтанка.ру»
    «Фонтанка.ру»
    «Фонтанка.ру»
    «Фонтанка.ру»
    «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Игорь Стрелков
    ЛАЙК7
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close