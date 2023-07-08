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    В Петербурге полиция предостерегла от проведения лекции Стрелкова о мятеже Пригожина

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    27 комментариев

    В Петербурге в книжной лавке «Листва» на Литейном проспекте запланирована лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему мятежа Евгения Пригожина. Полиция уже вынесла предостережение о недопустимости проведения этого мероприятия. Тем временем самого Стрелкова уже заметили в городе.

    В телеграм-канале Анатолия Шария появились фото с мужчиной, похожим на Стрелкова. Автор канала утверждает, что экс-глава Минобороны ДНР уже прилетел в Петербург.

    Телеграм-канал «Листвы» 8 июля опубликовал фото предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к преступлению, правонарушению или антиобщественному поведению. В нем говорится, что правоохранителям известно: в воскресенье в «Листве» запланировано несогласованное публичное мероприятие «с целью обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с проведением спецоперации на Украине». Это мероприятие, предупредили в МВД, создает условия для правонарушений по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

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    Ранее Стрелков выступал с резкой критикой бизнесмена Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер».

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    ЛистваИгорь СтрелковПолиция
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    Комментарии 27

    Гость08 Июл 2023 в 17:46
    И чё, Гирькина арестуют?
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