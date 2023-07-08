В Петербурге полиция предостерегла от проведения лекции Стрелкова о мятеже Пригожина

В Петербурге в книжной лавке «Листва» на Литейном проспекте запланирована лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему мятежа Евгения Пригожина. Полиция уже вынесла предостережение о недопустимости проведения этого мероприятия. Тем временем самого Стрелкова уже заметили в городе.



В телеграм-канале Анатолия Шария появились фото с мужчиной, похожим на Стрелкова. Автор канала утверждает, что экс-глава Минобороны ДНР уже прилетел в Петербург.

Телеграм-канал «Листвы» 8 июля опубликовал фото предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к преступлению, правонарушению или антиобщественному поведению. В нем говорится, что правоохранителям известно: в воскресенье в «Листве» запланировано несогласованное публичное мероприятие «с целью обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с проведением спецоперации на Украине». Это мероприятие, предупредили в МВД, создает условия для правонарушений по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).