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    Полиция эвакуировала персонал книжной лавки «Листва» из-за сообщения о заминировании. Там должна была пройти лекция Стрелкова

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    2 комментария

    Из книжной лавки «Листва» в Петербурге эвакуировали сотрудников в связи с сообщением о заминистровании. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале магазина.

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