Полиция эвакуировала персонал книжной лавки «Листва» из-за сообщения о заминировании. Там должна была пройти лекция Стрелкова

Из книжной лавки «Листва» в Петербурге эвакуировали сотрудников в связи с сообщением о заминистровании. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале магазина.
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Из книжной лавки «Листва» в Петербурге эвакуировали сотрудников в связи с сообщением о заминистровании. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале магазина.
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