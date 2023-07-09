«Разминирование» книжной лавки «Листва» плавно превратилось в обыск. Стрелков на Литейном так и не появился

Действия полицейских в книжной лавке «Листва» в Петербурге явно выходят за рамки осмотра на предмет возможной бомбы. Такой вывод напрашивается при изучении снимков с камер видеонаблюдения, которые вечером 9 июля опубликованы в телеграм-канале магазина.
На них сотрудники полиции в перчатках изучают книжные полки и ассортимент. Кинолог с собакой при этом не присутствуют. Они ушли из помещения.
Как процессуально называется то, что сейчас происходит, сказать сложно. В «Листве» говорят, что постановление на обыск или иные следственные действия им не предъявляли.
Как сообщают сотрудники магазина, после публикации этих фото им «отрубили» камеры. Внутрь персонал не пускают.
9 июня в книжной лавке была запланирована лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Мероприятие должно было начаться в 18:00, но за пару часов до этого место его проведения оцепила полиция для проверки сообщения о заминировании.
Стрелков на Литейном, 33 не появился ни в обозначенное время, ни после. Накануне полиция предостерегла организаторов его лекции о недопустимости действий, которые могут привести к преступлению, правонарушению или антиобщественному поведению.