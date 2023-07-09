    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-в

    765мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.69eur99.82

    «Разминирование» книжной лавки «Листва» плавно превратилось в обыск. Стрелков на Литейном так и не появился

    3627
    25 комментариев

    Действия полицейских в книжной лавке «Листва» в Петербурге явно выходят за рамки осмотра на предмет возможной бомбы. Такой вывод напрашивается при изучении снимков с камер видеонаблюдения, которые вечером 9 июля опубликованы в телеграм-канале магазина.

    На них сотрудники полиции в перчатках изучают книжные полки и ассортимент. Кинолог с собакой при этом не присутствуют. Они ушли из помещения.

    Как процессуально называется то, что сейчас происходит, сказать сложно. В «Листве» говорят, что постановление на обыск или иные следственные действия им не предъявляли.

    Как сообщают сотрудники магазина, после публикации этих фото им «отрубили» камеры. Внутрь персонал не пускают.

    9 июня в книжной лавке была запланирована лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Мероприятие должно было начаться в 18:00, но за пару часов до этого место его проведения оцепила полиция для проверки сообщения о заминировании.

    Стрелков на Литейном, 33 не появился ни в обозначенное время, ни после. Накануне полиция предостерегла организаторов его лекции о недопустимости действий, которые могут привести к преступлению, правонарушению или антиобщественному поведению.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    Гость09 Июл 2023 в 23:07
    Закладки ищут.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close