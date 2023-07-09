«Разминирование» книжной лавки «Листва» плавно превратилось в обыск. Стрелков на Литейном так и не появился

Действия полицейских в книжной лавке «Листва» в Петербурге явно выходят за рамки осмотра на предмет возможной бомбы. Такой вывод напрашивается при изучении снимков с камер видеонаблюдения, которые вечером 9 июля опубликованы в телеграм-канале магазина.



На них сотрудники полиции в перчатках изучают книжные полки и ассортимент. Кинолог с собакой при этом не присутствуют. Они ушли из помещения.

Как процессуально называется то, что сейчас происходит, сказать сложно. В «Листве» говорят, что постановление на обыск или иные следственные действия им не предъявляли.