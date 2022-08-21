Чем известны Дарья Дугина, погибшая при взрыве машины, и её отец

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В Подмосковье погибла Дарья Дугина — дочь правого философа и политолога Александра Дугина. Её машина взорвалась, когда девушка возвращалась с патриотического фестиваля. СК считает произошедшее заказным убийством.

29-летняя Дарья Дугина была идейным продолжателем своего отца, продвигающего концепцию «русского мира». Дугина закончила философский факультет МГУ и писала материалы о политике для RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова. В качестве эксперта она выступала и на телеканале «Звезда». Там Дугину представляли как политического обозревателя «Геополитики.ру» — небольшого портала, который, как сказано на самом сайте, «следует линии евразийского подхода».



Боевые действия на территории Украины Дугина активно поддерживала. Так, она была одним из соавторов «Книги Z», которую анонсировали как «сборник рассказов от участников и очевидцев: военных, мирных жителей, волонтёров и военкоров». «Книгу Z» планировали выпустить в конце осени в издательстве правого толка «Черная сотня».

В июне Дугина ездила в Донецк и Мариуполь, где посетила в том числе «Азовсталь». Фотографии с разрушенного завода Дугина выкладывала в своем телеграм-канале. Через несколько недель Великобритания внесла девушку в санкционные списки, заявив, что она «является частым и известным автором дезинформации в отношении Украины на различных онлайн-платформах». К посту о введении санкций Дугина прикрепила видео, где она танцует.



Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в смерти Дугиной «террористов украинского режима» и заявил, что настоящей целью был ее отец, политолог Александр Дугин. Произошедшее уже прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, к взрыву машины Дугиной Украина отношения не имеет.

Философ и политолог Александр Дугин известен как представитель «неоевразийства», продвигающий идею создания сверхдержавы с помощью интеграции России с бывшими советскими республиками.

В 1993 году вместе с Эдуардом Лимоновым и Егором Летовым Дугин был одним из создателей Национал-большевистской партии*, впоследствии признанной экстремистской и запрещенной в России. Неудачно баллотировался в Госдуму, впоследствии возглавлял Центр геополитических экспертиз Экспертно-консультативного Совета по проблемам национальной безопасности при спикере ГД.



В связи с последними событиями многие также вспомнили, как в 2005 году Дугин участвовал в презентации «Евразийского антиоранжевого фронта»; компанию на пресс-конференции ему составлял Алексей Арестович, которого сейчас называют советником главы офиса украинского президента.

В целом в 2000-х Дугин отходит от активной политики в сторону публицистики и философии, становится профессором философского факультета МГУ и около года руководит телеканалом «Царьград».

Будучи идеологом «русского мира», Дугин поддерживал и присоединение Крыма к России в 2014 году, и действия РФ на территории Украины в 2022; он много писал об этом в соцсетях, иногда в эзотерическом контексте. В частности, известность приобрел его пост о том, что ход мировой истории контролирует тот, кто контролирует остров Змеиный.



В 2014 году Дугин попадает в санкционный список Евросоюза, а в 2015 — в аналогичный список США и Канады, досье на него было и на украинском сайте «Миротворец».



20 августа Александр и Дарья Дугины возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». В 18:00 Дугин должен был выступать там с лекцией «Традиция и история». Ещё один участник фестиваля, скрипач Пётр Лундстрем, утверждает, что Дугины должны были ехать на одной машине, но в последний момент политолог все-таки сел в другую. Он стал одним из первых, кто оказался на месте взрыва. После случившегося Дугин попал в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ). По версии следователей, преступление, в котором погибла Дугина, было заранее спланировано и носит заказной характер.



*Национал-большевистская партия признана экстремистской в РФ, ее деятельность запрещена в 2007 году. Бывшие члены ее создали в 2010 году партию «Другая Россия» (не зарегистрирована в РФ). В 2020-м переименована в «Другую Россию Э. В. Лимонова».

